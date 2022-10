AVIS AUX MÉDIAS - La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario offre aux professionnels du droit et au public des programmes axés sur les besoins juridiques des Ontariennes et des Ontariens





TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à la septième Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario du 24 au 28 octobre, qui présentera divers programmes en ligne destinés aux titulaires de permis, au secteur de la justice et au public sur le thème L'accès à la justice compte : se fonder sur les données pour répondre aux besoins juridiques de la population canadienne.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est organisée par le TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et des partenaires du secteur de la justice. La programmation de la Semaine offre des occasions de formation gratuites aux professionnels du droit, aux travailleurs communautaires et du secteur de la justice et aux membres du public.

Rendez-vous sur le site Web du TAG pour en savoir plus sur les activités de la semaine, résumées ci-dessous :

Lundi 24 octobre

Accès à la justice -- la technologie et les bacs à sable règlementaires

IA, droits de la personne et accès à la justice

Conférence annuelle de l'Association canadienne d'éducation et d'information juridiques

Mardi 25 octobre

Concevoir un accès à la justice centré sur le client

Nouveaux parcours professionnels pour les parajuristes

Lieux de travail dangereux et bas salaires

Autoreprésentation : position, réalisations et destination

Projet de plan d'action contre le racisme de l'AJO

Les femmes influentes en matière d'accès à la justice

Information sur le système de prestation de services juridiques civils : Obtenez l'aide dont vous (ou vos clients) avez besoin!

Mercredi 26 octobre

Accès à la justice pour les communautés arabes de l' Ontario

Atelier public : Clinique juridique gratuite 2022 du Programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa

L'important rôle des bibliothèques publiques dans l'accès à la justice

Développements récents en accès à la justice pour les Autochtones

Jeudi 27 octobre

Atelier public : Réponses aux questions juridiques de tous les jours

Atelier public : Clinique juridique gratuite 2022 du Programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa

Atelier public : Droits linguistiques et services en français en Ontario

Vendredi 28 octobre

Le bienêtre, ça compte : santé mentale dans les professions juridiques

Leadership juridique francophone en action

Membres des médias : veuillez confirmer votre participation aux séances à l'avance en contactant la source indiquée ci-dessous. Merci.

Le Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien du Barreau de l'Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique. Lire la fiche d'information.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

