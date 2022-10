Le Fonds de revenu Noranda présente une mise à jour sur les difficultés d'exploitation et de production et annonce un arrêt pour entretien du département d'électrolyse





TORONTO, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a présenté aujourd'hui une mise à jour sur les difficultés liées aux conditions d'exploitation du département de l'électrolyse et la fragilité de l'équipement qui ont été communiquées précédemment et qui ont une incidence négative sur les volumes de production du zinc et la qualité des extrants.



En raison de la détérioration rapide des conditions d'exploitation du département de l'électrolyse, le Fonds procède à la réparation proactive de nombreuses cellules, travaux qui doivent être achevés pendant un arrêt du département. En plus d'effectuer des réparations ciblées des cellules, ce qui devrait prendre de quatre à six semaines, l'équipe entreprendra une évaluation de l'intégrité de chaque cellule et procédera à des réparations supplémentaires au besoin, ce qui pourrait allonger davantage le délai. L'arrêt, qui devrait commencer d'ici la fin d'octobre, se poursuivra jusqu'à ce que toutes les réparations de cellules jugées nécessaires soient terminées et aura une incidence négative sur les volumes de production pour 2022.

Bien que le Fonds soit d'avis que le vaste programme de réparation de cellules décrit ci-dessus contribuera à stabiliser les conditions d'exploitation à court terme du département de l'électrolyse, les réparations ne régleront pas entièrement les problèmes sous-jacents ayant une incidence sur les conditions d'exploitation. Les évaluations effectuées jusqu'ici indiquent que le remplacement de toutes les cellules du département de l'électrolyse sera nécessaire pour stabiliser et améliorer les conditions d'exploitation. Par conséquent, un examen attentif par la direction est en cours afin d'évaluer les options de remplacement et les besoins en immobilisations connexes; ainsi, aucune décision n'a été prise par le Fonds quant aux prochaines étapes. Dans le cadre du processus d'examen, la direction a fait appel à des firmes d'ingénierie indépendantes pour effectuer des études sur le remplacement des cellules, ainsi que sur le remplacement des ponts roulants prévus antérieurement. Le Fonds explore également des options de financement et évalue l'incidence sur les activités. Il est probable qu'un remplacement complet des cellules du département de l'électrolyse et des ponts roulants ne serait pas terminé avant la fin de 2024 en raison de l'acquisition d'articles à long délai de livraison et nécessiterait l'arrêt de toutes les activités pour une période d'environ sept semaines. Le coût du remplacement complet des cellules et des ponts roulants est actuellement estimé à environ 100 M$ US. D'autres mises à jour suivront une fois qu'une décision sur le plan de remplacement à long terme du département de l'électrolyse aura été finalisée et le financement, obtenu.

En raison de l'arrêt pour entretien du département de l'électrolyse qui commencera à la fin d'octobre 2022 et de l'incertitude quant à sa durée, le Fonds ne prévoit pas atteindre ses prévisions de production et de ventes annuelles pour 2022 annoncées précédemment et mises à jour pour la dernière fois le 25 juillet 2022, qui étaient de 225 000 à 240 000 tonnes de zinc. De plus, le Fonds n'a pas l'intention de fournir des prévisions annuelles de production et de ventes pour un avenir prévisible, puisque la capacité de production de l'affinerie demeurera limitée jusqu'à ce que les problèmes sous-jacents ayant une incidence sur les conditions d'exploitation du département de l'électrolyse soient entièrement réglés.

« La santé et la sécurité de nos employés étant toujours notre priorité absolue, nous allons de l'avant avec l'arrêt des activités du département de l'électrolyse pour réparer les cellules et atténuer les risques jusqu'à ce que nous puissions finaliser les plans de remplacement de toutes les cellules et les mettre en oeuvre. Bien que la baisse des niveaux de production ait une incidence négative sur notre rentabilité globale, les conditions favorables actuelles du marché fournissent un soutien financier important au cours de cette période », a déclaré M. Einarson, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada Limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda.

Publication des résultats du troisième trimestre de 2022

Le Fonds a l'intention de présenter en novembre ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022. À ce moment, le Fonds prévoit être en mesure de fournir une mise à jour sur l'arrêt pour entretien du département de l'électrolyse. La date de la publication du troisième trimestre sera confirmée environ une semaine avant la date de publication des résultats.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse renferme des informations limitées. Il ne s'agit pas d'une source d'information appropriée pour les lecteurs qui n'ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n'est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s'appuie que sur le présent résumé.

Information prospective

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la capacité du Fonds de réparer son département de l'électrolyse actuel, de financer et de réaliser le remplacement complet des cellules du département de l'électrolyse et des ponts roulants, ainsi que les conséquences prévues de cette réparation et de ce remplacement sur la production et les ventes constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l'intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2022 et portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l'information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l'information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse : www.fondsderevenunoranda.com

Pour en savoir plus : Paul Einarson

Chef de la direction, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514 745-9380

[email protected]

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 17:15 et diffusé par :