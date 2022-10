Anik Trudel nommée présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son assemblée générale annuelle en compagnie de ses membres, de ses partenaires et de ses invités. Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery, a été désignée par le conseil des nominations à la présidence du conseil d'administration de la Chambre pour l'année 2022-2023. Elle succède à Pierre Laporte, président de Deloitte Québec et vice-président de Deloitte Canada.

« Je suis très heureuse d'avoir été nommée à la présidence du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'accompagnement des entreprises et la représentation des intérêts de la communauté d'affaires de la métropole sont des missions primordiales pour assurer le développement de la grande région métropolitaine. En tant que présidente, je suis honorée de prendre la suite de 200 années de mobilisation du milieu des affaires montréalais, et j'espère poursuivre ce travail important pour la vitalité de la métropole », a déclaré Anik Trudel, présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Anik Trudel est cheffe de la direction chez Lavery et cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de cabinets professionnels. Avocate de formation, elle a commencé sa carrière dans une grande firme canadienne et internationale, où elle a oeuvré à titre d'associée et pratiqué le litige commercial pendant vingt ans.

Mme Trudel a ensuite travaillé pendant plus de dix ans dans le monde des relations publiques, où elle a occupé successivement les postes de directrice générale d'Edelman à Montréal et de vice-présidente principale et directrice générale de Citoyen Optimum au sein du groupe Vision7.

Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration d'organismes issus du monde des affaires ainsi que des milieux culturel et caritatif, notamment le Port de Montréal, Evol, la Fondation du cancer du sein du Québec, la Fondation Espace pour la vie et la Compagnie Marie Chouinard. Anik Trudel est également coach certifiée en programmation neurolinguistique (PNL).

Elle agit à titre de conférencière dans de nombreuses tribunes, notamment sur le sujet du leadership au féminin.

À titre de présidente du conseil durant l'année 2022-2023, puis comme présidente sortante du conseil l'année suivante, Mme Trudel jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction de la Chambre et assurera une présence assidue aux activités. Tout au long de cette période, elle siégera également au comité exécutif de l'organisation.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'exercice 2022-2023 :

Présidente du conseil

Anik Trudel*

Cheffe de la direction

Lavery

Vice-présidente du conseil

Vickie Joseph*

Cofondatrice, Groupe 3737 et Femmepreneur

Cofondatrice et présidente, V Kosmetik

Président sortant et trésorier du conseil

Pierre Laporte, FCPA, FCA*

Président, Deloitte Québec

Vice-président, Deloitte Canada

Président et chef de la direction et secrétaire du conseil

Michel Leblanc*

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Isabelle Adjahi*

Vice-présidente, relations avec les investisseurs et développement durable

Lion Électrique

David Amiel

Président et PDG

Maroline inc.

Grégoire Baillargeon

Cochef

BMO Marchés des capitaux, Québec

Président désigné

BMO Groupe financier, Québec

Marc-André Blanchard

Premier vice-président et chef

CDPQ mondial

Chef mondial de l'investissement durable

CDPQ

Jennifer Chan*

Vice-présidente, Politique santé et affaires gouvernementales

Merck Canada inc.

Nassib El-Husseini, Ph. D.

Président-directeur général

Les 7 doigts de la main

Éric Filion

Vice-président exécutif, chef de l'exploitation et de l'expérience client

Hydro-Québec

Marie-Josée Gagnon, ARP*

Présidente fondatrice

Casacom

Habi Gerba

Présidente et porte-parole

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Présidente-designer

Gazelles

Présidente

Le Groupe AE

Sarra Ghribi

Fondatrice et présidente

Loue1robe/Loue1tux

Philippe Johnson

Associé directeur

Davies Ward Phillips & Vineberg

Daniel Jutras

Recteur

Université de Montréal

Vincent Kou, LL. B.*

Chef des investissements et du développement

Groupe Brivia

Benoit Lacoste Bienvenue*

Associé directeur - Province de Québec

Associé, Fiscalité internationale, fusions et acquisitions

KPMG au Canada

Grégory Larroque

Vice-président, Affaires économiques

CGI

Éric Martel

Président et chef de la direction

Bombardier inc.

Nadine Renaud-Tinker

Présidente régionale - Direction du Québec

RBC Banque Royale

Reno Vaillancourt

Premier vice-président, Relations du travail

Bell

Laurence Vincent

Présidente

Prével

Membres observateurs

Hélène Desmarais

Fondatrice et présidente exécutive

IVADO Labs

Fondatrice, présidente du conseil et chef de la direction

Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM)

Présidente du conseil

HEC Montréal

Elliot Lifson

Vice-président du conseil

Vêtements Peerless Clothing inc.

Erik J. Ryan

Vice-président directeur, Stratégie, marketing et relations extérieures

SNC-Lavalin inc.

* Membre du comité exécutif

Vous trouverez les notes biographiques et les photos des membres du conseil d'administration sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 17:07 et diffusé par :