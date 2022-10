Le gouvernement du Canada annonce les nouvelles dates de la consultation publique sur l'hydrologie du projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Le 6 juillet 2013 est une date qui a marqué tout notre pays. Aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre ce que Lac-Mégantic a vécu. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à réaliser la voie de contournement ferroviaire qui marquera un nouveau départ pour les gens de la région. Ce projet important doit être fait en continuant de travailler en collaboration avec les gens de la communauté et en les tenant informés à chaque étape.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, annonce les nouvelles dates et les détails de la consultation publique sur l'hydrologie et sur les mesures visant à atténuer les impacts potentiels du projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

La consultation publique en ligne aura lieu du 24 octobre au 25 novembre 2022. Pendant cette période, les citoyens pourront consulter les rapports d'expertise sur l'hydrologie ainsi que les mesures d'atténuation et de suivis prévues. Ils pourront aussi transmettre leurs commentaires par courriel à [email protected] ou par la poste.

De plus, des séances d'information destinées aux citoyens afin de vulgariser et expliquer les différents rapports auront lieu pendant la période de consultation :

En personne, sous format « portes ouvertes » et sur invitation seulement : le 7 novembre (pour les citoyens directement touchés par le projet)

En personne, sous format « portes ouvertes », incluant deux assemblées générales avec présentation et période de questions : le 8 novembre (ouvert à tous)

En virtuel: le 9 novembre (ouvert à tous)

Les séances en personne auront lieu au Centre sportif Mégantic à Lac-Mégantic. Lors de ces séances, les citoyens pourront s'informer sur le projet et poser leurs questions de vive voix aux experts.

Pour tous les détails concernant la consultation et les séances d'information, visitez le site Web de Transports Canada à : www.canada.ca/consultation-voie-contournement-lac-megantic.

Citations

« Nous savons à quel point cette consultation est importante et attendue par la communauté. Et pour nous, il est toujours aussi important de bien faire les choses et d'être à l'écoute des besoins. C'est pourquoi nous avons collaboré avec nos partenaires au cours des dernières semaines afin de bonifier l'information qui sera présentée au public dans le cadre de cette consultation. Les citoyens seront maintenant invités à nous fournir leur rétroaction. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les gens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac peuvent avoir confiance en l'écoute de notre gouvernement. Nous accordons une grande importance à leurs préoccupations, qui sont primordiales dans la réalisation de la voie de contournement. J'espère qu'ils seront nombreux à saisir l'occasion de cette consultation pour s'exprimer. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Députée de Compton--Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Liens connexes

