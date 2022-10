On signe à la Municipalité de Saint-Félicien





SAINT-FÉLICIEN, QC, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La soixantaine de cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Saint-Félicien, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée le 5 octobre dernier.

D'une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025, le contrat de travail prévoit des hausses salariales annuelles de 3 % pour les années 2021 et 2022 et de 2 % jusqu'à un maximum de 3,5 % selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour 2023 et 2024. En 2025, les syndiqué(e)s bénéficieront d'une augmentation minimale de 2 % jusqu'à un maximum de 3 % aussi assujettie à l'IPC.

Parmi les autres gains obtenus par les membres, notons la bonification de la prime de disponibilité lors du déneigement, la mise en place d'horaires variables ainsi que le prolongement de deux mois de l'horaire d'été pour les cols blancs.

Le syndicat a également négocié avec la Ville l'intégration dans son accréditation du personnel des corporations municipales (aréna, marina, centres de ski et de vélo de montagne) ainsi que l'ajout d'une clause sur le télétravail.

Comptant plus de 125?000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35?000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 15:59 et diffusé par :