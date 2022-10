Les Canadiens souhaitent que les gouvernements agissent davantage et plus rapidement pour protéger les terres et les océans, indique un nouveau sondage





Territoire algonquin traditionnel non cédé/OTTAWA, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage commandé par la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Canada) montre qu'une forte majorité de Canadiens et de Canadiennes appuient l'engagement à protéger davantage de terres et de mers au Canada, et considèrent la protection des terres et des mers comme un facteur essentiel.



Les principales conclusions de ce sondage sont les suivantes :

Une forte majorité de Canadiens (plus de 80 %) soutient de nouveaux engagements des gouvernements en matière de protection des terres et des mers au Canada, notamment en portant la protection à au moins 30 % des terres et des mers d'ici 2030;

Une forte majorité de Canadiens (plus de 75 %) est favorable à l'augmentation des dépenses pour respecter ces engagements;

Près de 60 % des Canadiens affirment que la probabilité de soutenir un parti fédéral augmenterait s'il proposait de fournir davantage de fonds pour créer de nouveaux parcs et de nouvelles zones protégées sur terre et en mer;

La majorité des Canadiens estiment que plus de la moitié des espaces maritimes du Canada et près de la moitié des terres du pays devraient être protégées;

Plus de 80 % des Canadiens soutiennent la création d'un plus grand nombre d'aires protégées et de conservation autochtones au Canada comme moyen de protéger davantage de terres et de mers. Les résidents des territoires ont démontré un taux de soutien plus élevé (90 %) par rapport au reste du Canada;

Près de 80 % des Canadiens affirment qu'il est important que le Canada, les provinces et les territoires accélèrent les progrès et prennent des engagements fermes en matière de protection de la nature, et un peu plus de la moitié d'entre eux estiment que le Canada devrait viser à devancer les autres grandes économies à cet égard;

90 % des Canadiens pensent que les aires protégées jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques, aident à prévenir la perte de biodiversité, soutiennent une économie saine et durable et favorisent le bien-être des populations.



« Ce sondage démontre que les Canadiens et Canadiennes veulent que leurs gouvernements agissent davantage lorsqu'il s'agit de protéger les terres et les océans du Canada, déclare Sandra Schwartz, directrice générale nationale de la SNAP Canada. Les Canadiens considèrent les crises de la perte de biodiversité et des changements climatiques comme des enjeux cruciaux, et ces résultats placent la barre très haut pour que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux donnent la priorité à la résolution de ces problèmes. »

En 2021, le gouvernement fédéral du Canada s'est joint aux autres pays du G7 en s'engageant à protéger 30 % de ses terres et de ses océans d'ici 2030. Le récent sondage montre qu'une majorité de Canadiens seraient plus enclins à soutenir un gouvernement provincial ou territorial s'il fixait un objectif de conservation de la nature aussi ambitieux et important que l'objectif 30X30, mais Mme. Schwartz estime que le Canada est loin d'avoir la volonté politique nécessaire pour atteindre l'objectif fédéral.

« Certaines provinces et certains territoires ont fait des progrès importants, mais dans la plupart des domaines, nous n'avons pas vu de progrès à l'échelle nécessaire pour stopper et inverser la perte de biodiversité, affirme-t-elle. Notre Feuille de route pour 2030 montre où en sont actuellement les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada par rapport à leurs obligations en matière de protection des terres et des océans, et propose des recommandations détaillées pour atteindre une protection de 30 % des terres et des océans au Canada d'ici 2030. ».

Le sondage est publié avant la 15ème réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP sur la nature aura lieu à Montréal en décembre 2022 et sera un moment charnière pour les efforts mondiaux visant à stopper et à inverser la perte de biodiversité, et une occasion pour le Canada de faire preuve de leadership pour assurer un avenir à la biodiversité.

Le sondage (en anglais) a été réalisé par Nanos au moyen d'un sondage représentatif en ligne et d'un sondage téléphonique à composition aléatoire auprès de 2133 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, entre le 23 septembre et le 5 octobre 2022.

À propos de la SNAP Canada

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Canada) est le seul organisme de bienfaisance au Canada qui se consacre à la protection de nos terres publiques, de nos eaux intérieures et de nos océans grâce à une forte présence nationale et régionale dans tout le pays. OEuvrant dans le respect de la souveraineté et du leadership des nations autochtones, nous sommes déterminés à protéger la nature pour contrer la double crise de la perte accélérée de la biodiversité et des changements climatiques. Notre vision est la protection permanente d'au moins la moitié des terres, des eaux intérieures et des océans du Canada afin de soutenir la nature et les êtres humains aujourd'hui et pour les générations futures. Pour en savoir plus sur la SNAP et son travail en faveur de la protection du patrimoine naturel du Canada, rendez-vous sur snapcanada.org . Joignez-vous à notre communauté sur Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn . Faites un don aujourd'hui. Agissez .

