Anonos obtient 50 millions de dollars dans le cadre d'un financement fondé sur la propriété intellectuelle afin de fournir aux entreprises orientées données une technologie de protection de la confidentialité des données 100 % exactes et utiles

Anonos, fournisseur de l'unique technologie capable de résoudre la dissension entre l'utilisation et la protection des données 100 % exactes, a annoncé aujourd'hui avoir levé 50 millions de dollars en financement de croissance soutenu par son portefeuille de propriété intellectuelle (PI), facilité par Aon (NYSE : AON) et mené par GT Investment Partners (« Ghost Tree Partners »).

La société utilisera le financement de la croissance pour amplifier la réussite des clients et développer les partenariats, les ventes et le marketing de sa plateforme logicielle Data Embassy® ; cette plateforme permet le traitement sécurisé des données dans des environnements non fiables avec une précision et une vitesse en clair favorisant une compréhension plus rapide des objectifs de l'entreprise. Ce capital de croissance supplémentaire porte le financement total d'Anonos à 70 millions de dollars, dont 20 millions de dollars de financement préalable mené par Edison Partners.

Data Embassy combine de manière unique la pseudonymisation statutaire brevetée, les données synthétiques et d'autres techniques de calcul très modernes visant à renforcer la confidentialité, qui permettent aux organisations de contrôler facilement le niveau de données identifiables qu'elles traitent. La rationalisation des approbations et des flux de travail se traduit par une approbation plus rapide de davantage de données pour davantage de cas d'utilisation avec un risque moindre - tout en assurant le plus haut niveau de conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), l'arrêt Schrems II et d'autres exigences mondiales en matière de confidentialité et de sécurité des données.

« Les entreprises orientées données n'ont pas été en mesure d'exploiter pleinement leurs actifs de données en raison des restrictions en matière de confidentialité et de sécurité », explique Gary LaFever, co-PDG et directeur juridique d'Anonos. « D'autres fournisseurs ont tenté de résoudre ce problème, mais nous pensons qu'Anonos, après 10 ans d'activité en R&D sur la plateforme Data Embassy, change la donne pour les organisations qui dépendent de chaînes d'approvisionnement en données accessibles, conformes et ininterrompues. Les 26 brevets internationaux accordés à cette technologie et plus de 70 actifs de brevets supplémentaires constituent la charpente de ce financement qui nous fait passer à un nouveau niveau de la gestion d'entreprise ».

« Data Embassy est la seule technologie qui élimine le compromis entre la protection des données et leur utilité », a ajouté Ted Myerson, co-PDG et président d'Anonos. « La valeur significative de notre propriété intellectuelle et sa capacité à résoudre des problèmes aussi critiques relatifs aux données à l'échelle mondiale nous ont permis de travailler avec Aon et Ghost Tree pour obtenir un financement de croissance. Grâce à ce nouveau financement, Anonos va pouvoir sensibiliser davantage sur notre position unique sur le marché et mettre en valeur nos capacités à assurer le succès de notre clientèle croissante en accélérant leur vitesse de compréhension ».

LaFever et Myerson sont partenaires d'affaires depuis plus de 21 ans. Leur précédente entreprise, FTEN, était l'entreprise de logiciels à la croissance la plus rapide de l'Inc. 500 pendant deux années consécutives et a été rachetée par NASDAQ OMX en 2010 pour être intégrée à sa liste de plus de 100 bourses mondiales. Les principes à la base de cette technologie, qui reliait les données pour la gestion des risques dans la négociation de titres, ont jeté les bases du développement de Data Embassy et de sa capacité à dissocier les données des identifiants directs et indirects pour masquer l'identité tout en permettant aux organisations d'utiliser davantage leurs données pour l'analyse conforme, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le partage et le transfert de données.

Qualifiée de « Cool Vendor » par Gartner et membre de la Global Innovators Community du Forum économique mondial, Anonos permet l'accès à des données qui étaient restreintes auparavant afin d'étendre et accélérer les initiatives stratégiques, de façon à ce que les organisations puissent créer davantage de valeur tout en restant conformes aux réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données. Data Embassy crée des Variant Twins® : des données sources qui ont été transformées en de nouvelles données, statutairement pseudonymisées et 100 % exactes, autorisées pour des cas d'utilisation spécifiques. Comme les Variant Twins sont dotés de contrôles de sécurité et de confidentialité des données à plusieurs niveaux appliqués technologiquement, ils peuvent circuler partout. Le rétablissement contrôlé du lien avec les données d'origine accélère l'accès aux connaissances en matière d'innovation, de différenciation concurrentielle et d'efficacité opérationnelle, parmi d'autres avantages, mais ce processus ne peut se faire qu'avec l'ajout d'autres données conservées séparément par le contrôleur des données ou une partie autorisée.

« L'innovation est la clé d'une économie de croissance, mais ce sont les actifs incorporels qui en constituent la base. C'est pourquoi nous apportons des solutions uniques sur le marché pour aider les entreprises riches en propriété intellectuelle comme Anonos à exploiter la valeur de leur propriété intellectuelle », a déclaré Lewis Lee, PDG des solutions de propriété intellectuelle d'Aon. « Nous sommes très heureux d'aider les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à libérer la valeur de ces actifs afin qu'elles puissent poursuivre leurs ambitions de croissance grâce à des options permettant d'éviter la dilution de leur propriété ».

« L'équipe dirigeante d'Anonos a réussi à faire de la conformité réglementaire un avantage concurrentiel pour ses clients et à anticiper les besoins se trouvant au croisement du droit et de la technologie pour transformer la façon dont les industries abordent les données », a déclaré Mark Fox, associé directeur chez Ghost Tree Partners. « Nous sommes très heureux de soutenir leur prochaine phase de croissance visant une adoption plus large de la pseudonymisation légale et d'autres technologies de préservation de la vie privée dans le but de maximiser la valeur des données tout en garantissant la conformité de leur utilisation ».

À propos d'Anonos

Anonos est une entreprise mondiale de logiciels qui fournit l'unique technologie capable de protéger les données en cours d'utilisation 100 % exactes, même dans des environnements non fiables, en rendant accessibles des actifs qui étaient restreints auparavant pour élargir et accélérer les initiatives orientées données. Sa plateforme brevetée Data Embassy transforme les données sources en Variant Twins : des données non identifiables mais 100 % exactes pour des cas d'utilisation spécifiques. Étant donné que des contrôles de sécurité et de confidentialité des données à plusieurs niveaux sont intégrés aux données et appliqués technologiquement, les Variant Twins peuvent circuler n'importe où : entre départements, en dehors de l'entreprise ou dans le monde entier. Par conséquent, les équipes chargées de la protection des données et les utilisateurs des données peuvent collaborer pour faire avancer les projets visant à obtenir de précieuses connaissances sans compromettre la confidentialité, la sécurité, la précision ou la rapidité. Anonos. Des données sans drame. Pour en savoir plus, consultez notre site www.anonos.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est là pour étayer les décisions le mieux possible, pour protéger et enrichir la vie des personnes dans le monde entier. Dans plus de 120 pays, nos collègues fournissent à nos clients des conseils et des solutions qui leur apportent la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions permettant de protéger et développer leurs activités.

À propos de Ghost Tree Partners

Basé à Irvine en Californie, Ghost Tree Partners est un gestionnaire d'actifs alternatifs qui s'emploie à fournir des solutions de financement de crédit privé pour les emprunts des petites et moyennes entreprises aux États-Unis, en Europe et en Asie. Fondée en 2021, l'entreprise est dirigée par Mark Fox, Scott Warner, Jeff Willardson et David Byrne, qui cumulent à eux trois plus de 85 ans d'expérience en matière d'investissement chez Goldman Sachs, Bain Capital Credit, Fidelity et PAAMCO Prisma (filiale de KKR). Tout au long de leur carrière, les membres de l'équipe ont investi des milliards de dollars pour le compte des investisseurs les plus avertis du monde. Les solutions de financement par crédit privé de Ghost Tree couvrent les prêts de trésorerie aux entreprises, les financements spécialisés, les prêts adossés à des actifs et les prêts relais immobiliers.

Déclaration de sphère de sécurité

Ce communiqué contient certaines déclarations relatives aux résultats futurs, ou spécifie les intentions, les convictions et les attentes ou les prévisions d'Aon pour l'avenir, qui sont des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats historiques ou anticipés en fonction de divers facteurs. Ces déclarations prospectives comprennent des informations sur les performances et les résultats futurs rendus possibles ou présumés relatifs aux activités d'Aon. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits historiques qui traitent d'activités, d'événements ou de développements qu'Aon prévoit ou auxquels l'entreprise s'attend à l'avenir, notamment des éléments tels que ses perspectives, ses stratégies commerciales, ses forces concurrentielles, ses objectifs, les avantages de nouvelles initiatives, la croissance de ses activités, ses plans, ses références à des succès futurs, constituent des déclarations prospectives. De même, lorsqu'Aon utilise des mots tels que « anticiper », « penser », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « probablement », « potentiel », « regarder vers l'avenir », ou des expressions similaires, l'entreprise prononce des déclarations prospectives.

Tout ou partie des déclarations prospectives faiters par Aon peuvent s'avérer inexactes, et rien ne garantit les performances d'Aon. Aon et ses filiales opèrent dans un environnement commercial dynamique où de nouveaux risques peuvent survenir fréquemment. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. De plus amples informations concernant Aon et ses activités, notamment les facteurs susceptibles d'affecter sensiblement les résultats financiers d'Aon, sont contenues dans les documents déposés par Aon auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Consultez le rapport annuel d'Aon sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, pour une discussion plus approfondie de ces facteurs et d'autres risques et incertitudes applicables à Aon et à ses activités. Ces facteurs peuvent être révisés ou complétés dans des rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Aon n'est pas tenue, et rejette expressément, toute obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective qu'elle pourrait faire à l'occasion, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Aon n'est pas responsable des informations relatives à Anonos contenues dans ce communiqué, notamment les déclarations concernant ses opérations, produits ou services.

