Nuvvon abolit le mythe que les électrolytes polymères solides ont une conductivité ionique médiocre à température ambiante





Il est généralement admis que les électrolytes polymères solides ont une conductivité ionique médiocre à température ambiante. Nuvvon a tourné cette notion en dérision. Des données, vérifiées par des tiers, concernant ses électrolytes polymères solides uniques sont présentées pour le prouver.

Les fabricants de batteries à électrolyte solide développant des produits d'oxyde et sulfurés suggèrent que les électrolytes polymères solides ont des difficultés à atteindre la conductivité ionique nécessaire à température ambiante. Une solution de rechange tentée consiste à augmenter la température de fonctionnement, cette solution est sous-optimale car elle requiert un chauffage externe. Une autre est l'ajout de plastifiants liquides, comme les liquides ioniques, pour augmenter la conductivité. Mais la quantité de plastifiant liquide requise pour un fonctionnement à température ambiante aboutit à des propriétés mécaniques médiocres et à un vieillissement thermique décevant.

Nuvvon a mis au point des électrolytes polymères solides qui surmontent ce problème. Les électrolytes polymères de Nuvvon sont entièrement secs et ne nécessitent pas l'ajout de nanomatériaux céramiques. Les électrolytes polymères solides de Nuvvon peuvent aussi supporter des températures élevées (>100oC) sans dégradation mécanique et présentent une haute conductivité ionique dans une large gamme de températures (2,2*10-4 S/cm à 0 oC, 4,6*10-3 S/cm à 25oC, 6,6*10-3 S/cm à 80 oC).

La percée de Nuvvon en matière d'électrolytes polymères solides permet, pour la première fois, la fabrication de cellules de poche à l'état complètement solide qui fonctionnent dans une large gamme de températures sans systèmes externes pour le refroidissement, le chauffage ou la pression.

Pour en savoir plus à propos de la technologie unique de Nuvvon, veuillez visiter le site www.nuvvon.com/technology

À propos de Nuvvon

Basée dans le New Jersey, Nuvvon développe des batteries à électrolyte solide révolutionnaires afin d'offrir une plus grande sécurité, une densité énergétique supérieure et un coût inférieur aux batteries lithium-ion conventionnelles. Les cellules du prototype de Nuvvon fonctionnent dans une large gamme de températures à la pression ambiante et leur production s'effectue sur du matériel de fabrication de batteries lithium-ion standard. La société vise un accroissement d'échelle avec des partenaires d'investissement, pour passer de la production de prototype à une division pilote interne utilisant une ligne de production Li-ion standard.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.nuvvon.com ou communiquez avec Nuvvon sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 15:15 et diffusé par :