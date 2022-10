Stern Pinball lance un nouvel accessoire pour flipper, le topper The Mandaloriantm





Stern Pinball, Inc., annonce un nouvel accessoire de pointe, le topper pour flipper The Mandalorian, compatible avec les modèles Pro, Premium et Limited Edition (LE) de The Mandalorian.

The Mandalorian est une série originale à succès, louée par la critique, primée aux Emmy Awards, diffusée en streaming exclusivement via Disney+. La série suit les déboires d'un tireur solitaire aux confins de la galaxie, faisant équipe avec des alliés clés et protégeant Grogu, tout en combattant de dangereux ennemis et forces tout au long de leur parcours.

Inspiré de The Mandalorian, l'accessoire topper introduit de nouvelles fonctionnalités de jeu exclusives tout en transportant le joueur à l'intérieur du cockpit du Razor Cresttm, en utilisant un affichage holographique 3D avec des couleurs vives. Les nouvelles fonctionnalités de jeu incluent Mandalorian Madnesstm, un mode mini assistant, et Beskartm Bonanza, un mode progressif qui offre toutes les mises à niveau dans le Foundrytm.

Inspiré de The Mandalorian, le topper tire parti de la plateforme Stern Insider Connectedtm pour améliorer l'expérience de jeu. En plus du nom d'utilisateur et de l'icône d'un joueur, le topper affiche le pourcentage de précision sur le mini plateau de jeu supérieur Encounter pendant toute la durée de vie d'un joueur, plus la durée de vie Beskartm collectée pour toutes les parties jouées tout en étant connecté au compte Insider Connected du joueur. Les joueurs peuvent également gagner des succès Insider Connected exclusifs. Le topper est livré équipé d'une fonctionnalité Mode compétition qui affiche tous les scores des joueurs, le score le plus élevé à un moment donné étant mis en évidence.

« Inspiré de The Mandalorian, le topper change la donne pour l'expérience de jeu sur le flipper The Mandalorian », a déclaré Gary Stern, président-directeur général de Stern Pinball, Inc. « Ce topper innovant et interactif maintiendra les joueurs connectés avec ses effets visuels impressionnants et de toutes nouvelles fonctionnalités jamais proposées auparavant via un accessoire topper pour flipper. »

Tarif et disponibilité :

Prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) : 1 999 USD

PDSF pour les ventes aux utilisateurs finaux aux États-Unis, avant TVA, TPS, taxe de vente, droits de douane et autres taxes.

Inspirés de The Mandalorian, les flippers et accessoires pour flippers sont dorénavant disponibles via des distributeurs et revendeurs Stern Pinball autorisés à travers le monde.

À propos de Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. est une marque lifestyle mondiale proposant des flippers américains emblématiques et fabuleusement amusants. Basée à quelques minutes de l'aéroport international O'Hare de Chicago, en plein coeur de l'Amérique du Nord, la société crée, conçoit, fabrique, commercialise et distribue une gamme exhaustive de flippers mécaniques et numériques technologiquement avancés, ainsi que des pièces, accessoires et produits dérivés. Stern Pinball dessert les marchés numérique, grand public, commercial et entreprise à l'échelle mondiale.

Parmi les récents titres de Stern Pinball, on retrouve James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Iron Maiden, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC et Batman. Un large éventail de joueurs profitent des jeux de Stern Pinball, cela va des joueurs de flipper professionnels qui s'affrontent dans des compétitions aux enjeux élevés à travers le monde aux joueurs débutants qui découvrent l'attrait de la boule argentée pour la première fois. Pour vous joindre à la fête et en savoir plus, veuillez consulter le site www.sternpinball.com.

