WilsonHCG étend ses capacités mondiales avec l'acquisition de Tracking Talent





WilsonHCG, leader mondial dans le domaine du recrutement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tracking Talent, qui lui permet d'étendre sa présence dans la région EMEA.

Basée en Afrique du Sud, Tracking Talent a été créée en 2016 par Katie Pear et Zulfah Lalkhen. Elle offre principalement des solutions de recrutement de talents aux entreprises des secteurs financier et commercial. L'acquisition permettra à WilsonHCG de continuer à renforcer sa présence dans la région tout assurant un appui à sa clientèle élargie dans la région EMEA.

Parlant de l'acquisition, John Wilson, le PDG de WilsonHCG, déclare : « Ce partenariat nous permettra de continuer à développer notre présence en Afrique du Sud et dans la région EMEA, qui est un excellent marché disposant d'un solide vivier de ressources humaines. Je suis ravi d'accueillir Katie et le reste de l'équipe de Tracking Talent au sein du groupe WilsonHCG ».

Katie Pear, co-fondateur de Tracking Talent, poursuit : « Nous sommes très heureux de faire partie de la famille WilsonHCG. Nos clients actuels bénéficieront de la renommée mondiale de WilsonHCG et de sa vaste gamme de solutions en matière de gestion de talents, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs dans ce domaine. Et les membres de notre équipe auront des milliers de nouveaux collègues dans le monde entier ».

Cette annonce fait suite à l'acquisition par WilsonHCG de Claro Analytics en mars 2022. Fondée en 2014 par Michael Beygelman, Claro Analytics est une plateforme technologique de pointe en matière d'intelligence des ressources humaines, dotée de capacités uniques pour fournir des informations en temps réel sur le marché des ressources humaines afin d'aider les organisations à prendre des décisions stratégiques plus fondées sur des données probantes en matière de gestion de capital humain.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un leader mondial reconnu et primé en matière de solutions globales de gestion des talents. Opérant en tant que partenaire stratégique, elle aide les plus grandes marques du monde à mettre en place des systèmes complets de gestion du capital humain. Présente dans plus de 65 pays sur six continents, WilsonHCG offre une gamme complète de services personnalisables, notamment en externalisation du processus de recrutement (RPO), en recrutement de cadres, en gestion des talents et en consultation en matière de talents.

TALENT.tm est plus qu'une solution, c'est notre identité.

www.wilsonhcg.com

À propos de Tracking Talent

Tracking Talent est un cabinet conseil spécialisé qui collabore avec les entreprises et les candidats pour gérer efficacement le processus de recrutement. Basée en Afrique du Sud, elle a été créée en 2016.

www.trackingtalent.co.za

