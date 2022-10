Supermicro étend ses Server Building Block Solutions les plus performantes pour y inclure un large éventail de technologies OCP, ce qui favorise l'innovation et le délai de mise sur le marché





Les solutions Open Superset combinent les meilleures solutions de calcul, de GPU, de stockage et de mise en réseau avec un ensemble étendu de technologies ouvertes : OCP Rack & Rack Power, OAM Open Baseboards, Open I/O, OpenBMC et Open BIOS

SAN JOSÉ, Californie, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sommet mondial OCP 2022 -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le cloud, l'IA/Autoapprentissage, le stockage et le 5G/Edge, annonce l'adoption élargie de technologies matérielles et open source clés dans le portefeuille de serveurs de base de Supermicro. Ces technologies ouvertes débloquent l'innovation à travers un large écosystème de développeurs et de fournisseurs et réduisent le verrouillage propriétaire.

« Supermicro poursuit son engagement à fournir des solutions de pointe comme notre système d'entraînement 8U 8-GPU AI tout en intégrant des technologies ouvertes clés qui libèrent le potentiel d'innovation et de flexibilité pour nos clients », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Les solutions sont conçues pour prendre en charge les meilleures caractéristiques de leur catégorie, notamment Intel, AMD ou ARM, des CPU jusqu'à 400 W, des GPU jusqu'à 700 W et un réseau de 400 Gbps, tout en prenant en charge des technologies ouvertes comme OpenBMC et Open BIOS fournissant des systèmes ouverts qui offrent des performances, une efficacité et un coût total de possession supérieurs. »

Le nouveau et prochain système 8U 8-GPU Rack Optimized Systems offre des capacités thermiques et d'alimentation supérieures pour les formations d'IA à grande échelle et comprend un grand nombre de technologies ouvertes. Ce système intègre une conception de carte de base universelle OAM pour le complexe GPU avec prise en charge d'une barre de bus de rack alimentée en courant continu ouverte et conforme à l'OCP ORV2 et de cartes AIOM conformes à l'OCP 3.0. Ces technologies ouvertes permettent une flexibilité future pour plusieurs serveurs et options de GPU et permettent au système d'être plus efficace, avec une alimentation électrique fiable et un refroidissement supplémentaire. Le système 8U 8-GPU prend en charge les derniers GPU H100 de NVIDIA et offre les meilleures performances de sa catégorie avec la prise en charge de CPU jusqu'à 400 W et de GPU jusqu'à 700 W, jusqu'à 8 To de mémoire avec 32 DIMM de mémoire DDR4 et la prise en charge future de DDR5, jusqu'à 6 SSD NVMe All-Flash et jusqu'à 10 modules d'E/S dédiés. En outre, Supermicro propose un serveur 5U 10-GPU au standard ouvert, idéal pour les applications NVIDIA Omniverse.

Supermicro a également étendu l'utilisation des cartes Advanced IO module (AIOM) conformes à la norme OCP 3.0, qui fourniront une bande passante jusqu'à 400 Gbps basée sur PCI-E 5.0. Les modules d'E/S ouverts sont pris en charge sur le système GPU universel 8U, le système 1U Cloud DC avec double emplacement d'extension AIOM, les systèmes 2U Hyper et GrandTwin dotés de CPU de nouvelle génération et d'emplacements d'extension AIOM.

En plus des nouvelles offres matérielles, Supermicro proposera des solutions logicielles OpenBMC et Open BIOS (OCP OSF) pour la prochaine génération de systèmes basés sur Intel, AMD et ARM. L'implémentation d'OpenBMC, basée sur la Fondation Linux, permet aux développeurs d'inclure de nouvelles fonctionnalités, d'étendre l'implémentation existante et fournit la fonctionnalité complète du code de base, y compris IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH et Redfish.

Les nouveaux serveurs compatibles OCP feront l'objet d'une démonstration sur le stand de Supermicro (C9) lors du sommet mondial OCP 2022. Les produits présentés comprendront une gamme de systèmes multi-GPU haute performance dotés de cartes de base universelles OAM prenant en charge une série de facteurs de forme standard, ainsi que des architectures en rack et multinoeuds avec des emplacements d'extension AIOM conformes à OCP 3.0, notamment :

système GPU universel 8U optimisé pour les racks ORV2 avec le 8-GPU NVIDIA HGX A100

système GPU universel 5U avec jusqu'à 10 GPU

système GPU universel 4U supportant les cartes de base OAM 4-GPU

systèmes Hyper et GrandTwintm 2U dotés de processeurs de nouvelle génération et d'emplacements d'extension AIOM

1U Cloud DC avec double slot d'extension AIOM

serveur 2U 1P ARM supportant OpenBMC avec processeurs Ampere® Altra® Series jusqu'à 128 coeurs 3.0 GHz

En outre, une démonstration du logiciel Open BIOS (OCP OSF) sera présentée dans l'OCP Experience Center lors du sommet mondial OCP.

