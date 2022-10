L'ombudsman de l'approvisionnement publie son rapport annuel pour 2021?2022





OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - L'ombudsman de l'approvisionnement du Canada, monsieur Alexander Jeglic, a publié aujourd'hui son rapport annuel pour l'exercice 2021-2022, déposé au Parlement le 7 octobre 2022 par la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Helena Jaczek.

Le rapport résume les activités menées par le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (le Bureau) entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 en donnant des exemples des efforts déployés pour aider les entreprises canadiennes et les ministères fédéraux à régler leurs problèmes liés à l'approvisionnement, en soulignant certains commentaires reçus de la part de fournisseurs et de représentants fédéraux et en braquant les projecteurs sur l'appui offert par l'ombudsman pour faire progresser les initiatives pangouvernementales visant à renforcer et à diversifier l'approvisionnement fédéral.

Le rapport souligne le rôle clé joué par le Bureau dans plusieurs sphères de l'approvisionnement

Établir des liens entre les personnes. En 2021-2022, le Bureau a rencontré des fournisseurs qui font ou qui souhaiteraient faire affaire avec le gouvernement du Canada pour les orienter vers les différents services qui s'offrent à eux. Il a également rencontré des acheteurs publics (responsables fédéraux des marchés publics) pour leur prodiguer des conseils sur la façon de simplifier le processus d'approvisionnement et d'en améliorer l'équité, l'ouverture et la transparence.

En 2021-2022, le Bureau a rencontré des fournisseurs qui font ou qui souhaiteraient faire affaire avec le gouvernement du pour les orienter vers les différents services qui s'offrent à eux. Il a également rencontré des acheteurs publics (responsables fédéraux des marchés publics) pour leur prodiguer des conseils sur la façon de simplifier le processus d'approvisionnement et d'en améliorer l'équité, l'ouverture et la transparence. Résoudre des problèmes par le biais de la collaboration. Le Bureau a continué de collaborer avec des fournisseurs et ministères pour régler des problèmes d'approvisionnement en leur fournissant des services officiels et officieux de règlement des différends et en leur offrant des solutions pratiques aux problèmes d'approvisionnement relevés grâce à différents examens des pratiques d'approvisionnement.

Le Bureau a continué de collaborer avec des fournisseurs et ministères pour régler des problèmes d'approvisionnement en leur fournissant des services officiels et officieux de règlement des différends et en leur offrant des solutions pratiques aux problèmes d'approvisionnement relevés grâce à différents examens des pratiques d'approvisionnement. Partager des connaissances. En 2021-2022, le Bureau a continué d'offrir des analyses complètes de problèmes récurrents de l'approvisionnement fédéral. Le Bureau a d'ailleurs étudié la situation de l'exception au titre de la sécurité nationale et des programmes de marchés réservés, autant au Canada qu'à l'étranger. Les rapports seront publiés sur le site Web du Bureau.

En 2021-2022, le Bureau a continué d'offrir des analyses complètes de problèmes récurrents de l'approvisionnement fédéral. Le Bureau a d'ailleurs étudié la situation de l'exception au titre de la sécurité nationale et des programmes de marchés réservés, autant au qu'à l'étranger. Les rapports seront publiés sur le site Web du Bureau. Favoriser la diversité et l'inclusion. Le Bureau a continué d'encourager la diversité et l'inclusion au sein de l'approvisionnement fédéral en organisant son 4e Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement fédérale annuel afin de présenter des propriétaires d'entreprises canadiennes sous-représentés à des représentants de programmes fédéraux et d'autres organismes, qui sont en mesure de leur expliquer le fonctionnement du processus d'approvisionnement fédéral et de les aider à saisir des occasions sur le marché.

Le rapport annuel 2021-2022 est publié sur le site Web du Bureau.

« Mon bureau reçoit fréquemment des commentaires des entreprises canadiennes et des fonctionnaires fédéraux indiquant que le processus de passation de marchés est inutilement complexe. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la simplification une priorité tout au long de mon mandat. » - Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement.

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement est un organisme du gouvernement du Canada, neutre et indépendant, qui contribue à la résolution de différends contractuels entre les entreprises et le gouvernement du Canada. Il enquête sur les plaintes et fournit des services de règlement des différends afin que les parties puissent poursuivre leurs activités en cas de problèmes. Le Bureau se penche également sur les problèmes liés à la passation de marchés à l'échelle du gouvernement et il fournit des recommandations sur la manière de les améliorer.

Restez branchés :

On peut également suivre le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement sur Twitter : @BOA_Canada

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion électronique.

SOURCE Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 13:33 et diffusé par :