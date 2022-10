Avis aux médias - La CSQ commentera le dévoilement du Conseil des ministres





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera disponible pour commenter la nomination du Conseil des ministres à la suite de son dévoilement ce jeudi.

La CSQ est un acteur incontournable en éducation, dans toutes les régions du Québec, dans tout le réseau scolaire de même que de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Plusieurs dossiers seront prioritaires pour la Centrale dans les mois à venir, notamment les négociations du secteur public, les défis et l'avenir du réseau de la santé ainsi que l'équité salariale.

Aide-mémoire

QUOI : Réaction de la CSQ à la nomination du Conseil des ministres | Disponibilité pour des entrevues

QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

QUAND : Ce jeudi 20 octobre, dès le dévoilement

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

