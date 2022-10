Norman Fisher rejoint IPS au poste de directeur de l'architecture pour les opérations canadiennes





IPS-Integrated Project Services, LLC, un chef de file des services d'architecture, d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction, et de validation (AEPCMV), annonce la nomination de Norman Fisher au poste de directeur de l'architecture pour ses opérations canadiennes, basé dans le bureau principal d'IPS situé dans le Grand Toronto. M. Fisher joue un rôle crucial dans le renforcement de la croissance continue, dans la région canadienne, de son portefeuille architecture et ses capacités intégrées de livraison de projets.

M. Fisher apporte plus de 30 années d'expérience architecturale et de direction. Il a travaillé dans des projets de sciences du vivant, de recherche et de fabrication, gouvernementaux, et d'enseignement, en les supervisant à chaque étape de conception et en répondant aux besoins des clients jusqu'à la construction et la mise en service. En tant qu'ancien architecte principal, il a dirigé de grandes équipes pluridisciplinaires durant l'exécution réussie de projets dans le secteur des sciences du vivant.

À cette nouvelle fonction, M. Fisher devient un membre clé de l'équipe de direction régionale d'IPS, avec la mission de soutenir et d'identifier les meilleures ressources pour garantir la réussite des projets. Il supervisera les activités des effectifs de conception pour tous les projets gérés par les opérations canadiennes d'IPS.

"Les opérations canadiennes d'IPS connaissent une croissance rapide, et Norm a l'expérience requise pour diriger l'équipe vers la prochaine étape charnière de notre stratégie commerciale. Ses connaissances, ses compétences et sa passion font écho à notre culture d'équipe, et nous sommes ravis d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire au côté de Norm", déclare Paula Casalino, vice-présidente des opérations canadiennes. "M. Fisher dirige avec un niveau élevé de compétences organisationnelles et communicationnelles. Il relève élégamment les défis liés à des projets complexes en composant avec les budgets, les plannings et les équipes. Son éthique professionnelle et sa méthodologie correspondent bien au modèle de Fierté d'exécution d'IPS, qui répond aux besoins des clients et de leurs projets afin de générer les meilleurs résultats."

À propos d'IPS

IPS est un chef de file mondial du développement de solutions commerciales innovantes destinées aux secteurs biotechnologique et pharmaceutique. Fort d'une expertise opérationnelle et de connaissances, de compétences et d'une passion inégalées, IPS fournit des services de conseil, d'architecture, d'ingénierie, d'exécution de projets, de gestion de la construction, et de conformité qui permettent à ses clients de développer et fabriquer des produits qui améliorent la santé. Créée en 2017, son activité au Canada se développe et emploie actuellement une centaine de personnes. Avec l'arrivée de sa toute dernière acquisition, Linesight, IPS compte près de 3 000 professionnels répartis dans plus de 45 bureaux et 17 pays, aux Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, en Asie du Sud-Est, en Australie, et au Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ipsdb.com.

