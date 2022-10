Xsolla annonce un partenariat avec Alipay+ afin d'étendre sa portée internationale en Asie et proposer des jeux vidéo sur de nouveaux marchés





Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, annonce un partenariat avec Alipay+, un fournisseur de solutions internationales de paiements en ligne transfrontaliers et de marketing appartenant à Ant Group qui permet aux commerçants de mieux répondre aux besoins des consommateurs à travers le monde. Grâce à ses technologies et ses solutions innovantes, Alipay+ aide Xsolla à se connecter plus facilement aux clients privilégiant les services numériques et à répondre aux besoins des utilisateurs des principaux prestataires de services de paiements électroniques en Asie.

Les solutions d'Alipay+ permettent à Xsolla d'assurer la couverture d'un ensemble de portefeuilles numériques ainsi que d'autres méthodes de paiement avec une intégration directe sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Grâce à ce partenariat, Xsolla pourra également fournir à ses partenaires de l'industrie des jeux vidéo, Enterprise, Mid-Tier et Indie, des campagnes de marketing axées sur les clients et atteindre de nouveaux joueurs en leur offrant la possibilité de payer leurs jeux et achats in-game avec leur méthode de paiement locale préférée.

« Nous nous développons considérablement à travers le monde, ce qui permet à nos partenaires de commercialiser, vendre et monétiser leurs jeux dans plus de 200 régions, notamment en Corée, en Chine, en Malaisie, en Inde et désormais au Japon », déclare Chris Hewish, président de Xsolla. « En tant qu'entreprise internationale, ces bureaux continuent de nous aider à proposer des options de paiement de jeux vidéo à travers le monde. Sur certains marchés, les utilisateurs n'avaient pas accès aux jeux, car leur mode de paiement préféré n'était pas représenté. »

« Grâce à ce partenariat avec Alipay+, nous avons étendu notre portée en Chine et au-delà tout en renforçant l'accès aux plus grands portefeuilles électroniques d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Corée, de Thaïlande et de la RAS de Hong Kong, en Chine », déclare Anton Zelenin, responsable des paiements et du commerce chez Xsolla. « Et ce n'est pas tout, ce partenariat direct avec Alipay+ ouvre la voie à de nouvelles opportunités, inaccessibles à travers les fournisseurs, et plus particulièrement, à son élargissement dans le domaine du marketing stratégique afin de valoriser les solutions Xsolla existantes. »

Ce partenariat fait suite à l'annonce plus tôt cette année de l'expansion de Xsolla en Inde. Grâce à son bureau à Séoul, en Corée, Xsolla exerce ses activités en Asie depuis plus de huit ans. Plus tôt cette année, l'entreprise a ouvert des bureaux à Pékin, en Chine ainsi qu'à Kuala Lumpur, en Malaisie et encore plus récemment à Tokyo, au Japon, se distinguant tout particulièrement au Tokyo Game Show de ce mois de septembre.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer avec des marques de notoriété mondiale comme Xsolla », déclare Jin Yin, directeur général d'Ant International Global Strategic Accounts. « L'industrie du divertissement numérique a connu une trajectoire de croissance ascendante au cours des dernières années. Nous sommes prêts à aider Xsolla ainsi que ses partenaires du secteur à se connecter à davantage de clients privilégiant les services numériques à travers l'Asie. »

À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce de jeux vidéo internationale qui propose un riche éventail d'outils et de services performants conçus tout spécialement pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur ainsi que dans de nombreuses villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo et bien d'autres.

À propos d'Alipay+

Alipay+ fournit des solutions internationales de paiements en ligne transfrontaliers et de marketing qui permettent aux commerçants, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de mieux répondre aux besoins des consommateurs à travers le monde en collaborant avec des partenaires mondiaux.

Alipay+ a été introduite par Ant Group, son propriétaire et opérateur. Alipay, l'une des plus importantes plateformes de paiement en ligne au monde, répond aux besoins de centaines de millions d'utilisateurs en les connectant avec des commerçants et des institutions financières partenaires qui proposent des services financiers inclusifs et des services numériques de la vie quotidienne.

