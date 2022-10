4DREPLAY élargit ses horizons pour inclure le marché mondial des « Sports Tech »





Lancement de « 4DLive », une solution multimédia interactive de nouvelle génération, aux États-Unis et à Taïwan

SÉOUL, Corée du Sud, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- 4DREPLAY (Jung Hongsu, PDG), membre du centre Born2Global, une startup spécialisée dans la technologie vidéo 4D, reçoit une distinction pour son expertise et étend son influence sur le marché mondial de la technologie sportive.

Après avoir lancé « 4DReplay », une solution de production vidéo multivues à intervalle de temps, la société 4DREPLAY présente « 4DLive », une solution interactive de diffusion vidéo en direct multivues basée sur la 5G, dans le but d'accroître sa part du marché mondial des technologies des médias sportifs.

Cette solution est conçue pour les principaux radiodiffuseurs nationaux et étrangers, les sociétés de télécommunications et les plateformes de médias OTT afin de diffuser des événements sportifs et de produire du contenu de divertissement sportif. Elle offre une expérience de visualisation immersive sous différents angles, jusqu'à 360 degrés. 4DLive est utilisé pour prendre des décisions précises lors de l'analyse vidéo d'événements sportifs, et est également utile pour analyser les performances des athlètes afin d'améliorer leurs capacités.

Selon 4DREPLAY, sa solution suscite un intérêt croissant de la part du marché mondial et la société consolide sa position de leader de l'innovation technologique dans le domaine du sport. Le 15 octobre, le PDG Jung Hongsu a prononcé un discours liminaire à l'exposition Taiwan Innotech Expo (TIE), supervisée par plus de 10 ministères et bureaux gouvernementaux concernés, dont le Conseil national des sciences et des technologies de Taïwan (NSTC). En juillet, un dirigeant de l'entreprise a également été invité à participer à l'émission « Trailblazers », le premier podcast commercial américain, pour produire un épisode sur la technologie d'arbitrage sportif.

Pendant l'exposition à Taïwan, le PDG de 4DREPLAY, M. Jung, a prononcé un discours liminaire au pavillon « Future Tech ». Sous le thème « La science du sport », l'événement a attiré l'attention grâce à la participation de dizaines de milliers de représentants de l'industrie venus de 20 pays. Le discours de 30 minutes de M. Jung sur « Le nouveau niveau de l'expérience sportive » a été diffusé en direct dans le monde entier, attirant l'attention de l'industrie sur la vision de l'avenir de la société en tant que leader mondial de la technologie des médias sportifs. La technologie vidéo 4D de 4DREPLAY, qui a été introduite dans des événements sportifs professionnels dans de nombreux pays, y compris les Jeux olympiques, a été saluée pour avoir suscité des attentes quant à la manière dont elle innovera l'expérience du spectateur.

Le podcast Trailblazers, dans lequel 4DREPLAY était invité, est animé par Walter Isaacson, sélectionné comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde selon le Time, et est extrêmement populaire aux États-Unis. Henry Chon, directeur d'exploitation du siège américain de 4DREPLAY, est monté sur la scène des Trailblazers avec des experts de l'industrie d'ESPN, de la NBA, de la FIFA et de l'EPL, ainsi que le vice-président de la Major League Baseball (MLB) et le fondateur de Hawk-Eye. Chon a expliqué la contribution de 4DREPLAY à la technologie d'évaluation des sports, tandis que Isaacson a fait l'éloge de 4DREPLAY pour avoir fait passer au niveau supérieur la visualisation des sports, révolutionnée par la technologie Hawk acquise par le groupe Sony.

« Nous ferons tout notre possible pour que 4DREPLAY soit considéré comme un leader mondial de la technologie des médias sportifs par les gouvernements, les industries et les universités du monde entier », a déclaré M. Jung, ajoutant : « En nous basant sur la sensibilisation et la confiance de l'industrie envers 4DReplay, la solution de première génération, nous prévoyons de répandre l'utilisation de 4DLive, notre solution de médias interactifs de nouvelle génération. »

