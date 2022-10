Libérer la puissance de la technologie pour une Europe plus verte et numérique





La troisième étape de la tournée mondiale HUAWEI CONNECT 2022 s'est déroulé les lundi 17 et mardi 18 octobre à Paris avec pour thème « Libérez le numérique ». L'événement a rassemblé plusieurs milliers de leaders, d'experts et de partenaires des secteurs des technologies de l'information et du développement durable. Ensemble, ils ont pu échanger sur les solutions pour libérer le potentiel productif de la transformation numérique et promouvoir la transition verte en Europe.

Assurer la transition numérique et verte de l'Europe grâce au numérique

Ken Hu, président tournant de Huawei, a donné le coup d'envoi de Huawei Connect lors d'un discours d'ouverture au cours duquel il a abordé trois axes qui pourraient permettre de surmonter les obstacles et d'accélérer la transformation numérique :

Renforcer l'infrastructure numérique, y compris par le biais d'une connectivité plus robuste et de ressources informatiques plus solides et plus diversifiées.

Aider les entreprises à aller au-delà de la simple adoption du cloud et d'en tirer pleinement parti en mettant l'accent sur les services technologiques de pointe qui favorisent le développement de nouveautés.

Construire des écosystèmes numériques locaux, y compris en développant des partenariats, en renforçant le vivier de talents numériques et en apportant plus de soutien aux PME.

Ces trois approches de promotion de la transformation numérique sont alignées sur les principes de la Décennie numérique de l'Europe. « Huawei poursuivra son étroite collaboration avec nos partenaires en Europe pour soutenir la stratégie de transition numérique et verte de l'Europe », a déclaré Ken Hu. « Nous nous engageons à soutenir la reprise économique de l'Europe, le succès de son industrie et à favoriser le développement durable. »

Lors de l'évènement, des représentants d'entreprises et d'institutions gouvernementales ont exposé la manière dont leurs organisations s'employaient à mener à bien la transition numérique et verte en Europe, et partagé des bonnes pratiques ainsi que leurs réflexions sur ce sujet. Étaient présents : Franc Bogovi?, membre du Parlement européen ; Alain Assouline, président de la commission numérique du CPME ; José Donoso, président de Global Solar ; Fabien Aufrechter, vice-président Web 3.0 de Vivendi ; Gonzalo Elguezabal Ayala, directeur exécutif d'AOTEC en Espagne ; et Victor Marçais, associé principal chez Roland Berger.

« En Europe, pour l'Europe » : rendre les entreprises locales autonomes et cultiver les talents numériques

Les compétences numériques et le développement d'écosystème sont essentiels pour soutenir la transformation numérique en Europe. « Pour aider les entreprises européennes à accélérer leur digitalisation », a poursuivi Ken Hu. « Nous travaillons dur pour construire une infrastructure TIC robuste, sécurisée et résiliente. Pour soutenir l'innovation, nous avons également mis en place plusieurs centres d'innovation et d'expérience ainsi que des OpenLabs, à Munich et Paris. Ensemble, nous pouvons créer des solutions plus ciblées pour les entreprises européennes et contribuer ainsi à accélérer le processus de transformation numérique en cours. »

Huawei collabore également avec des partenaires locaux pour favoriser l'éclosion des talents dans le numérique. L'entreprise a ouvert des académies en Europe avec pour ambition de perfectionner les compétences des étudiants et des professionnels. Depuis 2011, Huawei a fourni des formations TIC à plus de 4 000 personnes dans 12 pays européens, parmi lesquels la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne.

« More Bits, Less Watts » : construire une Europe plus verte grâce au numérique

« Sur le font de l'écologie », a repris Ken Hu. « Nous combinons la technologie numérique avec l'électronique de puissance pour aider nos clients de tous secteurs à réduire leur empreinte carbone et atteindre les objectifs du Green Deal européen. Depuis 2021, Huawei a aidé ses clients à générer plus de 84 milliards de kilowatts d'énergie propre ici en Europe, tout réduisant les émissions de CO2 de près de 24 millions de tonnes. »

« Du développement durable à la mise en place d'un écosystème, nous sommes en Europe, pour l'Europe », a conclu Ken Hu, réitérant l'engagement de l'entreprise aux côtés de ses clients et partenaires pour construire un avenir numérique plus vert.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 12:05 et diffusé par :