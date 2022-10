Traitement de l'insuffisance cardiaque sévère - IA : FineHeart lauréat EIC Accelerator reçoit 2,5 M euros en subvention, 1ère partie d'un financement mixte pouvant atteindre 17,5 M





FineHeart S.A, société de dispositifs médicaux qui développe l'ICOMS FLOWMAKER®, un système entièrement implantable de restauration du débit cardiaque pour répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère, annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement de 2,5 M d'euros de la commission européenne, (CE) dans le cadre du très sélectif programme EIC Accelerator.

Ce financement pourra être suivi d'une prise de participation par le Fonds EIC pouvant aller jusqu'à 15 M?, lors de la prochaine série C de la société. Il va permettre de soutenir l'industrialisation et les essais cliniques de l'ICOMS FLOWMAKER ®, prévus dès 2023.

Pour Arnaud Mascarell, CEO co-fondateur de Fineheart: "Le soutien de l'Union Européenne représente une opportunité exceptionnelle pour FineHeart, à l'heure où nous préparons la première implantation chez l'Humain, prévue pour 2023. Cette reconnaissance par les Experts de l'Europe illustre notre engagement à mettre à disposition des patients atteints d'insuffisance cardiaque un traitement très innovant, efficace et durable, et va avoir un impact très significatif sur l'ensemble de notre programme de développement industriel et clinique. Je suis très fier d'associer toute l'équipe de FineHeart qui s'est investie sans relâche pour lever toutes les incertitudes scientifiques et technologiques de notre dispositif, la communauté internationale des cardiologues et chirurgiens à nos côtés depuis le début, nos investisseurs et nos partenaires qui nous ont accompagné pour franchir avec succès cette étape déterminante de la société."

À propos de FineHeart

