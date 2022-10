Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada et le Sentier Transcanadien annonceront un financement renouvelé pour le réseau national de sentiers





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction du Sentier Transcanadien, feront une annonce au sujet d'un important investissement pour le réseau de sentiers.

Le Sentier Transcanadien, le plus long réseau de sentiers au monde, relie la population canadienne et les visiteurs à la nature, ainsi que les uns aux autres, par le biais d'activités accessibles et inclusives en plein air d'un océan à l'autre.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le jeudi 20 octobre 2022

Heure : 9 h (HAE)

Lieu : Hangar 1825, 40, rue des Seigneurs, Montréal, QC

