L'AEFO dévoile les résultats de la consultation provinciale sur le système d'éducation franco-ontarien : « le statu quo est insoutenable à long terme »





OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) publie aujourd'hui le rapport synthèse de la consultation provinciale Entre nos mains : l'école franco-ontarienne de demain portant sur l'avenir du système d'éducation de langue française. Pour mener à bien cette vaste consultation amorcée en septembre 2021, l'AEFO a fait appel à ses membres, à des organisations et des individus des milieux scolaires, universitaires, associatifs et communautaires, à des représentantes et des représentants gouvernementaux et au grand public. La compilation et l'analyse des données recueillies auprès de centaines de participantes et de participants ont fait émerger un consensus selon lequel le système d'éducation en langue française doit être transformé pour assurer son avenir et sa pérennité.

Selon Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO : « Les résultats de la campagne de consultation Entre nos mains ont confirmé ce que le plus grand nombre savait déjà : de nombreux défis bouleversent notre système d'éducation. Mais les résultats ont aussi dévoilé que si, collectivement, nous ne faisons rien pour que ça change, il est clair que cette inertie pourrait mettre en péril l'avenir même du système d'éducation franco-ontarien. Le statu quo est insoutenable à long terme. »

Pour donner suite à la campagne de consultation sur l'avenir du système d'éducation franco-ontarien, l'AEFO organise le Sommet de l'éducation en langue française en Ontario auquel participeront des déléguées et délégués du monde éducatif de la province ainsi que des associations communautaires et des organismes franco-ontariens.

« Cet événement majeur pour l'Ontario français a le potentiel de changer la donne pour notre système scolaire. Maintenant que nous avons les résultats de la campagne de consultation, que ces résultats sont fondés sur des données probantes et que nous avons un consensus, il revient aux décideuses et aux décideurs du monde de l'éducation d'agir. L'école franco-ontarienne de demain, ça nous concerne toutes et tous. Le Sommet nous permettra de réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons et devons faire pour assurer sa pérennité. », affirme la présidente de l'AEFO.

Le Sommet de l'éducation en langue française en Ontario se tiendra du 1er au 2 décembre 2022.

L'AEFO compte environ 13?000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

