Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale des patins Tackaberry

Les patins de hockey éponymes de George Tackaberry, une innovation canadienne, ont changé la donne.

OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent à la population canadienne la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Les patins de hockey éponymes de George Tackaberry, une innovation canadienne, ont transformé à tout jamais cet important accessoire de sport.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation des patins Tackaberry comme événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

En 1905, à Brandon (Manitoba), Joe Hall, futur champion de la Coupe Stanley et membre du Temple de la renommée, demanda à son voisin, le cordonnier George E. Tackaberry, de mettre au point une meilleure botte pour son patin, une botte qui résisterait à l'effort et à la pression d'une saison complète de hockey. M. Tackaberry utilisa alors une peau de kangourou résistante à l'humidité et non extensible, abaissa le bord supérieur de la botte, renforça le talon et le bout, et améliora le soutien de la voûte plantaire. Cette nouvelle conception remporta un tel succès qu'après seulement une première saison d'utilisation, M. Tackaberry croula sous les commandes des coéquipiers de Joe Hall. Il ne fallut pas longtemps pour que l'entreprise de cordonnerie de M. Tackaberry à Brandon se consacrât à la fabrication de patins pour les joueurs de hockey.

M. Tackaberry a conçu ce patin amélioré à un moment où le hockey passait du statut de sport amateur à celui de sport professionnel. De meilleures bottes amélioraient les performances sur la glace, et les joueurs professionnels cherchaient à obtenir tous les avantages qu'ils pouvaient, notamment en investissant dans un équipement de meilleure qualité. En 1927, la Canada Cycle and Motor Company (CCM) reprit la totalité de l'atelier de production de M. Tackaberry et commença à vendre des lames de patins fixées à la botte de M. Tackaberry. Même si certains patineurs utilisaient déjà des patins avec lame incrustée, le patin formé par la lame de première qualité de CCM et la botte Tackaberry fournissait des résultats bien supérieurs. M. Tackaberry réserva l'exclusivité de ses patins aux lames de CCM jusqu'à sa mort, en 1937. CCM racheta ensuite le concept à la femme de M. Tackaberry et produisit les patins « Tacks », qui devinrent le produit emblématique de la compagnie tout au long du XXe siècle.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Recevoir une paire de patins "Tacks" neuve ou usagée était un rite de passage mémorable pour de nombreux jeunes patineurs canadiens. L'une des marques de patins les plus connues au monde, les "Tacks" ont été portés aussi bien par les joueurs sur les étangs locaux et les patinoires d'arrière-cours, que sur les patinoires de la LNH et pendant les matchs des étoiles depuis près de 100 ans. La conception innovante des patins de George Tackaberry a permis aux joueurs de hockey de bénéficier de chaussures de haute qualité et a joué un rôle clé dans le développement de ce sport. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les patins Tackaberry occupent une place importante dans l'histoire du sport canadien et méritent d'être reconnus, à la fois comme un exemple d'innovation et comme un objet qui se rattache à l'expérience vécue de nombreux Canadiens. »

Jenny Ellison, Ph.D.

Conservatrice, sport et loisirs

Musée canadien de l'histoire

Les faits en bref

Né à Dresden ( Ontario ) en 1874, George Tackaberry a appris le métier de cordonnier à l'adolescence et a exercé cette profession après son déménagement à Brandon ( Manitoba ) en 1892.

( ) en 1874, George Tackaberry a appris le métier de cordonnier à l'adolescence et a exercé cette profession après son déménagement à Brandon ( ) en 1892. La marque « Tacks » est restée la marque emblématique de CCM jusqu'à son retrait en 2006. Elle a repris vie en 2014 pour faire suite à la demande des joueurs, tant au niveau professionnel que récréatif. Les « Tacks » ont été portées par de nombreuses légendes et de nombreux monstres sacrés de la LNH au cours de leur carrière, notamment Jean Béliveau et Bobby Orr.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

