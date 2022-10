Solution à la pénurie du personnel enseignant

Le gouvernement du Canada est déterminé à mener des négociations collectives libres et équitables. Et cela inclut de maintenir une approche équitable et équilibrée en ce a trait aux relations de travail au Canada. À cet effet, le gouvernement s'est...

La Financière Sun Life inc. félicite Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, et Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale,...