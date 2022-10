Avis aux médias - Les Rencontres FCCQ - Tournée de la Fédération des chambres de commerces (FCCQ) en Estrie





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec et son président-directeur général, monsieur Charles Milliard sont invités par les chambres de commerces de l'Estrie afin de constater les succès économiques et les défis de la région.

Quand : 25 au 28 octobre 2022



Quoi : Calendrier de la tournée

Mardi 25 oct. 10 H 00 - 17 H 00 Bromont, Granby,

Lac-Brome Visites d'entreprises membres

sélectionnées







Mercredi 26 oct. 8 H 00 - 9 H 00 Sherbrooke Déjeuner-conférence Animation : Charles Milliard Conférencier : Luc Godbout Détails : https://bit.ly/3VCAodp









12 H 00 - 17 H 00 Sherbrooke Visites d'entreprises membres

sélectionnées







Jeudi 27 oct. 9 H 00 - 10 H 30 East Angus Petit déjeuner avec les organisations de

développement économique de la région









12 H 00 - 15 H 00 Val-des-Sources Visites d'entreprises membres

sélectionnées









17 H 00 - 21 H 00 Lac Mégantic Gala Prestige (2e édition) présenté par

Promutuel Assurance Centre-Sud







Vendredi 28 oct. 8 H 00 - 13 H 00 Lac Mégantic Visites d'entreprises membres

sélectionnées

À propos de Charles Milliard

M. Charles Milliard a été nommé président-directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) en janvier 2020. Il est un gestionnaire chevronné possédant une longue expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie. M. Milliard a acquis une solide expérience en gestion d'enjeux stratégiques et financiers, en développement de stratégies politiques et gouvernementales, et a su développer d'importantes habiletés de leadership et de représentation publique des organisations. Il est originaire de Lévis et est encore impliqué dans sa région natale, notamment en siégeant au conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Lévis.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

