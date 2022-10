Signature à la Municipalité de Chambord





CHAMBORD, QC, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les 15 cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Chambord, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée le 11 octobre dernier.

C'est à l'unanimité que les syndiqué(e)s avaient entériné, lors d'une assemblée le 20 septembre, l'entente de principe conclue entre leur syndicat et la Municipalité.

D'une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025, le contrat de travail prévoit des hausses salariales annuelles de 2,5 %, et ce, jusqu'à un maximum de 3,5 % selon l'Indice des prix à la consommation (IPC).

Parmi les gains normatifs, notons la mise en place de l'horaire de quatre jours et demi et l'amélioration de l'échelle de progression salariale qui sera dorénavant étalée sur trois ans au lieu de sept. De plus, les employé(e)s obtiennent la majoration des primes de garde ainsi que l'ajout de deux congés additionnels pour obligations familiales. Au total, on compte donc 12 journées de congé, lesquelles sont toutes monnayables.

À cela s'ajoutent quatre congés pédagogiques rémunérés supplémentaires pour le personnel brigadier. De plus, tous les syndiqué(e)s pourront convertir leurs congés de maladie non pris en congés personnels rémunérés.

Les parties ont également négocié l'implantation d'une politique de télétravail et plusieurs postes ont été intégrés dans la convention collective. Désormais, les postes de responsables de la bibliothèque, de brigadiers scolaires, du personnel des camps de jour, d'étudiants à la voirie ainsi que d'inspecteurs(trices) en bâtiment et environnement seront syndiqués.

« Les rencontres se sont déroulées dans un climat sain et cordial. Nous avons pu régler les principaux irritants pour les membres, notamment avec le respect du certificat d'accréditation syndicale en intégrant tout le personnel qui en était exclu. Les deux parties en sortent gagnantes », se réjouit Robin Côté, conseiller du SCFP.

Comptant plus de 125?000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35?000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 10:09 et diffusé par :