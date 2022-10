Le PCP, l'ACIC et Circular Materials collaborent pour faire progresser l'économie circulaire des plastiques au Canada





TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP), l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Circular Materials (CM) annoncent une nouvelle collaboration axée sur la nécessité de réduire rapidement les risques et d'accroître les investissements dans l'infrastructure et l'innovation nécessaires pour accélérer la transition vers une économie circulaire pour les emballages en plastique au Canada.

Par le biais d'investissements dans l'innovation technologique et l'infrastructure de recyclage essentielle, cette collaboration sera axée sur la fourniture de solutions permettant de lutter contre les déchets plastiques et la pollution au Canada.

« Le PCP, l'ACIC et le CM se sont unis pour relever les principaux défis et saisir les occasions d'instaurer une économie circulaire pour les emballages plastiques au Canada, » a déclaré Paul Shorthouse, directeur général intérimaire du PCP. « Notre approche commune identifie le besoin de soutiens en amont et en aval, y compris des investissements en capital dans les infrastructures essentielles, des investissements dans l'innovation et les technologies émergentes, et des mesures incitatives pour faciliter les investissements qui soutiennent le travail de reconception des emballages pour la recyclabilité et les plans de transition connexes. »

« La collaboration est essentielle pour relever les défis liés aux déchets plastiques. En tant qu'organisation nationale à but non lucratif régie par les producteurs, nous nous engageons à mettre en place des systèmes de recyclage efficaces et efficients où les plastiques et autres matériaux d'emballage sont collectés, recyclés et renvoyés aux producteurs pour être utilisés comme contenu recyclé, » a déclaré Allen Langdon, PDG de Circular Materials. « Ce faisant, nous nous assurons que les matériaux sont réutilisés encore et encore - ce qui les maintient dans notre économie et hors de notre environnement. »

« Nos organisations sont pleinement engagées dans des ambitions à faible émission de carbone, » a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC. « Nous travaillerons ensemble pour identifier le besoin d'incitations qui soutiennent les investissements et l'innovation pour la transformation du système en amont, par exemple par le biais d'incitations fiscales et de déductions pour amortissement accéléré pour soutenir la refonte des emballages et les fabricants et convertisseurs qui cherchent à moderniser leurs installations. »

En travaillant ensemble pour dé-risquer et augmenter les investissements dans l'infrastructure et l'innovation, cette collaboration permettra de répondre aux priorités politiques émergentes, aux lacunes en matière d'infrastructure et aux besoins d'investissement de manière coordonnée afin d'intensifier les efforts et d'accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques au Canada.

À propos du Pacte canadien sur les plastiques (PCP)

Le PCP, en tant que plateforme de collaboration multilatérale, dirigée par l'industrie et couvrant toute la chaîne de valeur, s'attaque aux déchets plastiques et à la pollution. Le PCP rassemble les entreprises, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et organisations provenant de toute la chaîne de valeur des plastiques. Les partenaires du Pacte canadien pour les plastiques sont unis et travaillent ensemble pour atteindre des objectifs clairs et réalisables dans le cadre de notre Feuille de route pour 2025.

À propos de l'Association Canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC)

L'ACIC est l'association des leaders du secteur canadien de la chimie et des plastiques. Nos membres sont des innovateurs, des fournisseurs de solutions et des pionniers de l'intendance de classe mondiale. Les membres de la Division des plastiques de l'ACIC englobent la chaîne de valeur des plastiques, y compris les fournisseurs de résine et de matériaux, les transformateurs et les convertisseurs, les fournisseurs d'équipement, les recycleurs et les propriétaires de marques. L'ACIC s'est engagé à mettre en place une économie circulaire à faible émission de carbone pour les plastiques, y compris une utilisation accrue de plastique recyclé.

À propose de Circular Materials (CM)

Circular Materials est un organisme national sans but lucratif, géré par les producteurs, qui a été créé pour aider les producteurs à respecter leurs obligations en vertu des règlements sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) au Canada. Son offre de services complets aide les producteurs à satisfaire aux exigences des règlements sur le recyclage de la REP. Ces services comprennent la collecte, la gestion, la promotion et l'éducation, ainsi que la production de rapports. Circular Materials représente également l'évolution de la gestion des produits vers une économie plus circulaire où les matériaux sont collectés, recyclés et retournés aux producteurs pour être utilisés comme contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. Vous trouverez de plus amples informations sur le site https://www.circularmaterials.ca/accueil/

