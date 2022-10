Seclore s'associe à Tech First Gulf pour développer le marché de la cybersécurité en Afrique





Seclore, leader de la plateforme de solutions de sécurité centrées sur les données, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Tech First Gulf (TFG), un distributeur à valeur ajoutée d'infrastructures informatiques et de cybersécurité, afin de fournir les outils de protection des actifs numériques aux plus grandes entreprises en Afrique.

Cette décision intervient avec l'augmentation rapide et considérable de la fréquence des cybermenaces et d'attaques qui, selon un rapport de Deloitte, ont visé plus de 40% des entreprises africaines, compliquant davantage toutes perspectives de croissance et représentant un coût énorme pour le marché, estimé à 4 milliards de dollars par an.

« Ces dernières années, l'Afrique est devenue à la fois un adepte enthousiaste de tout ce qui est numérique. Par conséquent, et avec ces avancées, le besoin de solutions de cybersécurité innovantes n'est pas loin derrière. » déclare Jimmi James, président ? Asie et Moyen-Orient, Seclore. « Notre solution de sécurité centrée sur les données répond exactement à ce besoin et représente un accomplissement tant attendu pour nous, pour enfin établir une présence locale en Afrique, le prochain grand marché mondial à très forte croissance. »

Par cet accord, Seclore et TFG fourniront une solution complète pour sécuriser les données sensibles où qu'elles aillent ? à tout moment, sur n'importe quel appareil, n'importe quel cloud, par n'importe qui et de n'importe où ? pour régler les différents cas d'utilisation critiques tels que le vol de données, la confidentialité et la conformité des données, et pour sécuriser les collaborations externes. Ce partenariat SECLORE et TFG a également été mis en évidence lors de la Semaine mondiale de la technologie GITEX 2022 qui vient de prendre fin.

Pour sa part, Sudhanshu Saroha, président-directeur général de Tech First Gulf a déclaré : « Notre mission est d'apporter notre expertise et d'ajouter la touche locale pour fournir et rendre accessible à tous, les meilleures solutions de sécurité des données aux entreprises du continent africain. » et d'ajouter : « L'expertise éprouvée de Seclore en matière de produits à travers tous les secteurs, ainsi que l'expérience de TFG sur le marché africain, nous préparent bien à avoir un impact commercial accéléré pour nos clients et partenaires. »

À propos de Seclore

Seclore est la plateforme de protection des données qui sécurise les actifs numériques des entreprises où qu'ils aillent. Elle offre aux organisations un outil pour contrôler l'utilisation des meilleures solutions pour découvrir, classer, protéger et suivre leurs données où qu'ils se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Plus de 2 000 entreprises et organisations gouvernementales établies dans 29 pays utilisent les solutions de Seclore pour atteindre leurs objectifs de sécurité, de gouvernance et de conformité des données.

À propos de Tech First Gulf

La vaste connaissance de TFG de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la diversité biculturelle de sa main-d'oeuvre permettent à l'entreprise de fournir une technologie innovante de bout en bout, des solutions et des services professionnels à ses clients. Cela est principalement dû au vaste portefeuille de produits des plus grandes marques informatiques mondiales et à une équipe dédiée qui favorise l'adoption de technologies de nouvelle génération à travers la région.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 09:45 et diffusé par :