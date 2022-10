Des courses disputées pendant le week-end recueillent plus de 120 000 $ pour le financement du développement d'un test PAP révolutionnaire, visant à dépister les cancers gynécologiques au CUSM





Tous les bénéfices seront versés au projet DOvEEgene, dont le nouveau test PAP génomique utérin permet le diagnostic précoce des cancers de l'ovaire et de l'endomètre.

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 19 octobre 2022 / Des centaines de marcheurs et de coureurs, dont bon nombre portaient des costumes d'équipe élaborés, ont envahi les rues de Ville Mont-Royal le dimanche 16 octobre dernier, pour participer à la septième course annuelle contre le cancer de l'ovaire des Cèdres. Cette activité de financement est l'événement annuel phare du Fonds Dagenais Joly?Smith; tous les bénéfices sont versés au projet DOvEEgene, sous la direction de la Dre Lucy Gilbert, directrice de la Division d'oncologie gynécologique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

« Les membres de ma famille et moi sommes tellement reconnaissants envers les coureurs et tous les marcheurs qui sont sortis dimanche pour manifester leur soutien au projet DOvEEgene et pour nous aider à poursuivre notre lutte contre les cancers gynécologiques, a déclaré Dominique Dagenais, fondatrice de l'événement et survivante d'un cancer de l'ovaire de stade 3. Jusqu'à récemment, les cancers gynécologiques ne pouvaient être dépistés avant qu'il soit trop tard. La Dre Gilbert et son équipe repoussent jour après jour les limites de la science et poursuivent leurs travaux dans le but de trouver des façons de diagnostiquer ces cancers plus tôt. Leurs travaux ont sauvé la vie d'un nombre incalculable de mères, de filles et de sœurs. »

Plus de 3 000 Canadiennes reçoivent chaque année un diagnostic de cancer de l'ovaire ou de l'endomètre; plus de 75 % d'elles sont diagnostiquées alors que le cancer est déjà à un stade avancé. Ces types de cancer sont souvent qualifiés de « tueurs silencieux », car leurs symptômes peuvent facilement être confondus avec des changements liés à la ménopause ou avec des problèmes digestifs parce que, jusqu'à tout récemment, il n'existait tout simplement aucun test pour les dépister.

« Si l'on peut dépister un cancer à un stade précoce, il est possible de le traiter. Toutefois, si le dépistage se fait alors que le cancer est à un stade avancé, il est impossible de le traiter; on ne peut alors qu'en retarder la progression et essayer de prolonger la vie de la patiente grâce à la chimiothérapie et à la radiothérapie, a expliqué la Dre Lucy Gilbert, oncologue de renommée mondiale qui dirige le projet DOvEEgene. Nos recherches ont mené au développement du test Pap génomique utérin, qui permet le dépistage des cancers gynécologiques à un stade précoce et grâce auquel nous pouvons en arrêter la progression », a-t-elle ajouté.

« Notre raison d'être est de favoriser l'excellence dans les domaines de la recherche, des traitements et des soins au Centre du cancer des Cèdres au CUSM; nous sommes par conséquent incroyablement fiers de soutenir les travaux transformateurs que la Dre Gilbert et son équipe effectuent avec le projet DOvEEgene, a conclu Jeff J. Shamie, président et directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres. Ce projet change la donne. La Dre Gilbert est sur le point de pouvoir offrir un test de routine simple, permettant le dépistage des cancers gynécologiques à un stade précoce, ce qui sauvera la vie de milliers de femmes chaque année; c'est pourquoi nous demandons à la population de faire preuve de générosité et de faire un don pour soutenir cette cause! »

PHOTOS

Les photos suivantes peuvent être téléchargées ici :



Photo 1 :

Dre Lucy Gilbert (rangée arrière, quatrième à partir de la gauche) et l'équipe DOvEEgene



Photo 2 (de gauche à droite) :

DEBOUT : Jeff J. Shamie, président et directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres; Tony Aksa, président du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres; Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal- Outremont ; Peter Malouf, maire de la ville de Mont-Royal ; Dre Lucy Gilbert, professeure au département d'obstétrique et de gynécologie et au département d'oncologie de l'Université McGill, directrice des services de cancer gynécologique au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), et fondatrice du projet DOvEE ; Daniel Pilon, conseiller municipal de la Ville de Mont-Royal ; Steve Joly-Smith, coprésident de l'événement ; Antoine Tayer, conseiller municipal de la Ville de Mont-Royal ; Maryam Kamali Nezhad, conseillère municipale de la Ville de Mont-Royal. ASSISE : Dominique Dagenais, coprésidente et fondatrice de l'événement.



Photo 3 :

Les gagnants de la course de 10 km et récipiendaires du trophée commémoratif du Dr Kris Jardon, Mark Hounsell (à gauche du trophée) et Victor Allonier (à droite du trophée); le fils du Dr Jardon, Samuel Jardon (au centre, derrière le trophée); et Jeff J. Shamie, président et directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres (à droite).



Photo 4 (de gauche à droite) :

Steven Joly-Smith, coprésident de l'événement; Dominique Dagenais, coprésidente et fondatrice de l'événement.



Photo 5 :

Une équipe joyeuse traverse la ligne d'arrivée

À PROPOS DU PROJET DOvEEgene

Le projet DOvEEgene repousse les limites du dépistage des cancers de l'ovaire et de l'endomètre, grâce à un nouveau test Pap génomique utérin, le test DOvEEgene, mis au point par la Dre Lucy Gilbert et son équipe de chercheurs de l'Université McGill. Ce test offre une méthode sécuritaire et minimalement effractive de procéder au diagnostic précoce du cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Comme le projet DOvEEgene en est actuellement au stade final des essais cliniques, la Dre Gilbert et son équipe se rapprochent plus que jamais du moment où le test DOvEEgene va devenir une norme de soins pour les femmes.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CANCER DES CÈDRES

La Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres) est un organisme de bienfaisance qui est le poumon financier du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) contre le cancer. Sa mission est d'alléger la douleur et la souffrance attribuables au cancer, indépendamment de l'âge du patient. Les Cèdres apportent leur soutien au Centre du cancer des Cèdres, de même qu'au Programme de recherche sur le cancer de l'Institut de recherche du CUSM. Les Cèdres font également partie des partenaires fondateurs du Réseau de cancérologie Rossy, qui regroupe l'Université McGill et ses hôpitaux universitaires, dans le but d'améliorer la qualité de l'expérience et les résultats de chaque patient.

