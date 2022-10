/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement officiel de la grande campagne de financement de La Maison des sciences/





QUEBEC , le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Vous êtes invité(e) à assister au lancement officiel de la grande campagne de financement de La Maison des sciences, un projet signé Musée de la civilisation et soutenu par sa fondation.

Le jeudi 20 octobre à 10 h 30



à la salle des promotions du Pavillon Camille-Roy

Séminaire de Québec

1, rue des Remparts, Québec

En présence des coprésidents de campagne, Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, et Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier, cette activité de lancement sera animée par Joël Leblanc, communicateur et vulgarisateur scientifique. Il sera également possible d'admirer quelques objets issus de l'extraordinaire collection d'instruments scientifiques du Séminaire, une des plus importantes en Amérique du Nord.

Les espaces de stationnement étant limités au Séminaire en raison de travaux, nous vous invitons à utiliser le stationnement public de l'hôtel de ville.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès des responsables des relations de presse.

SOURCE Musée de la civilisation

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 09:30 et diffusé par :