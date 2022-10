La ville de Médine a signé une lettre d'intention avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) afin de rejoindre son Initiative mondiale des villes pour les Objectifs de développement durable (ODD)





Le Programme ONU-Habitat reconnaît ainsi l'effort fait par Médine pour donner une place centrale au citoyen et son engagement à avancer dans la direction des Objectifs de développement durable.

MÉDINE, Arabie saoudite et LAUSANNE, Suisse, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La ville sainte de Médine a signé une lettre d'intention avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en vue de rejoindre son initiative mondiale pour les villes dans le cadre des ODD. Il s'agit d'une reconnaissance claire de l'engagement ferme de la ville saoudienne à être une ville inclusive, sûre, résiliente et durable. En effet, les efforts de Médine visent à donner une place centrale au bien-être des citoyens et à avancer dans la direction des Objectifs de développement durable. L'autorité de développement de la région de Médine a décidé d'entamer le processus d'intégration pour obtenir la certification requise par l'initiative mondiale pour les villes dans le cadre des ODD.

L'initiative mondiale pour les villes des ODD vise à catalyser les efforts de durabilité des gouvernements locaux et à renforcer leur capacité à adapter les ODD au niveau local. Elle a également pour but de distinguer les villes pour leurs réalisations en matière de développement durable en partageant leurs pratiques et politiques prometteuses au niveau mondial. Les gouvernements nationaux ont reconnu que la réalisation des 17 ambitieux Objectifs de développement durable d'ici 2030 nécessite l'implication des gouvernements locaux. ONU-Habitat a lancé l'initiative mondiale pour les villes dans le cadre des ODD afin de présenter aux villes un chemin bien défini vers la localisation des ODD en fournissant des outils de planification, une assistance d'experts, des financements et des incitations de publicité.

À propos d'ONU-Habitat

ONU-Habitat est le programme des Nations unies qui oeuvre pour un meilleur avenir urbain. Sa mission consiste à promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et environnemental et la mise à disposition d'un logement adéquat pour tous.

En mettant en place une coopération avec des partenaires engagés, des parties prenantes pertinentes et des acteurs urbains, y compris à tous les niveaux du gouvernement ainsi que dans le secteur privé, le programme ONU-Habitat met en oeuvre son expertise technique, son travail normatif et le développement des capacités pour concrétiser le Nouvel agenda urbain et l'Objectif de développement durable 11 : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

À propos de Médine

Médine est la deuxième ville la plus sacrée de l'Islam, précédée par La Mecque et suivie par Jérusalem. C'est la capitale de la province de Médine en Arabie saoudite. En 2020, la population de la ville était estimée à 1,5 million d'habitants. Située à Médine, la « mosquée du Prophète » revêt une importance exceptionnelle dans l'Islam et sert de lieu de sépulture au dernier prophète, Mahomet, par qui la mosquée a été construite en 622 de notre ère.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1924022/Prophet_Mosque.jpg

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 09:15 et diffusé par :