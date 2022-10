Montréal annonce un développement majeur dans le développement d'un corridor de transport actif et collectif dans l'Ouest-de-l'Île





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Travaillant pour améliorer et faciliter la mobilité de la population, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'un contrat de services professionnels de 4,4 M$ à la firme GHD Consultants Ltée pour la conception et l'aménagement d'un corridor de transport actif et collectif vers la station Kirkland du Réseau express métropolitain (REM).

La Ville confie également au consultant le mandat de concevoir un lien signature cyclo-pédestre qui permettra de franchir l'autoroute 40 et de faciliter l'accès au futur Grand parc de l'ouest. Cette passerelle sera un segment d'un Réseau express vélo (REV) planifié dans l'ouest de la métropole.

Montréal franchit ainsi une étape importante dans l'engagement pris en partenariat avec le gouvernement du Québec, en juillet 2018, de réaliser un lien pour bonifier l'offre en transport actif et collectif dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Ce nouveau lien sera opérationnel au moment de l'inauguration du REM en 2024 afin d'assurer la desserte de la station Kirkland grâce à une nouvelle voie réservée aux autobus et bordée d'une piste polyvalente, dans l'emprise de l'autoroute 440.

« Aujourd'hui, nous posons un jalon important dans le développement d'infrastructures de transports durables qui répondent aux besoins des usagères et des usagers de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. À terme, les citoyennes et les citoyens circulant dans ce secteur auront une alternative écologique enviable à l'usage de l'automobile solo en plus d'un accès direct pour bénéficier des espaces naturels du Grand parc de l'Ouest », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ces infrastructures de transport, dont une partie est financée par le gouvernement du Québec, seront réalisées par la Ville de Montréal. L'entente conclue permettra à la Ville d'occuper l'emprise de l'autoroute 440 à des fins de parc pour les 50 prochaines années. La voie réservée exclusivement aux autobus sera d'une longueur d'environ 1,2 km et facilitera l'accès à la station Kirkland du REM. Cette station, située sur l'antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM, comprend notamment un terminus d'autobus, une aire de dépose-minute, une aire pour les taxis et des supports à vélo. La passerelle au-dessus de l'autoroute 40 sera accessible aux vélos et aux piétons.

Des travaux d'aménagement supplémentaires seront planifiés par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) dans le cadre de la réalisation du Grand parc de l'Ouest, dont l'ouverture est prévue en 2030.

Pour consulter les esquisses préliminaires de la passerelle, cliquez ici .

