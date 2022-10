Le président de HGrégoire, John Hairabedian, est nommé lauréat de la 10e édition annuelle des CEO World Awards





HGrégoire est fière d'annoncer aujourd'hui que les GlobeeMD Awards, les organisateurs d'un important programme de récompenses et classements d'entreprises à travers le monde, ont choisi John Hairabedian parmi les vainqueurs de la 10e édition annuelle des CEO World AwardsMD dans la catégorie Étoile montante.

Les CEO World Awards rendent hommage aux dirigeants, aux cadres et aux équipes de gestion à l'origine des initiatives et des réalisations les plus remarquables de l'année. Les présidents-directeurs généraux dirigent l'orientation stratégique de leur entreprise à court et à long terme. Cette remise de prix annuelle récompense les personnes et les équipes qui définissent les critères d'excellence de leur secteur.

John Hairabedian, président de HGrégoire, dirige l'un des groupes automobiles à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, fort de ses 31 concessionnaires au Canada et aux États-Unis (huit en Floride et trois en Californie). Son leadership et sa persévérance lui ont permis d'améliorer radicalement l'expérience d'achat d'une voiture pour les consommateurs de tout le continent.

« Nous sommes fiers de remporter ce Globee et d'être reconnus comme des acteurs gagnants de l'industrie en devenant l'un des lauréats des CEO World Awards de cette année », déclare John Hairabedian. « Cette distinction, nous la devons à nos produits innovants et à notre volonté incessante de rester axés sur le client. Nous pensons que cette reconnaissance des Globee Awards valide encore davantage notre engagement envers nos clients. »

Des juges issus d'un large éventail d'industries du monde entier ont participé à la sélection, et leurs propositions ainsi que la moyenne de leurs notes ont déterminé les lauréats de 2022. Vous trouverez la liste complète des gagnants de 2022 ici : https://globeeawards.com/ceo-world-awards/winners/.

À propos des Globee Awards

Les Globee Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes et concours : les American Best in Business Awards, les Business Excellence Awards, les CEO World AwardsMD, les Cyber Security Global Excellence AwardsMD, les Disruptor Company Awards, les Golden Bridge AwardsMD, les Information Technology World AwardsMD, les Sales, Marketing, Service, & Operations Excellence Awards et les Women World AwardsMD. Pour en apprendre davantage sur les Globee Awards, rendez-vous au https://globeeawards.com.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire - qui comprend à la fois HGrégoire et HGreg.com - s'engage à simplifier le processus d'achat d'une voiture grâce à ses valeurs fondamentales que sont l'excellence du service à la clientèle, la transparence, l'utilisation judicieuse de la technologie et une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Soutenue par une équipe dynamique de plus de 1 700 passionnés d'automobile, HGrégoire exploite 31 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez hgregoire.com.

