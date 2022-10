Crisis24 remporte un Stevie de bronze aux Prix internationaux du commerce 2022





ANNAPOLIS, Md., le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Crisis24, une compagnie de GardaWorld, s'est récemment vue décerner le Prix Stevie de bronze dans la catégorie des Services commerciaux ou professionnels à l'occasion des 19èmes Prix internationaux du commerce.

Les Prix internationaux du commerce (International Business Awards, ou IBA) sont un programme de reconnaissance de premier plan au niveau mondial. Tous les individus et organisations de par le monde peuvent y soumettre leur candidature, qu'ils proviennent des secteurs public ou privé, avec ou sans but lucratif, quelle que soit leur envergure. Les IBA 2022 ont reçu plus de 3700 participations en provenance de 71 nations et territoires, dans un large éventail de catégories.

Les gagnants ont été dévoilés lors d'un banquet organisé à l'hôtel Intercontinental Park Lane de Londres, au Royaume-Uni, le 15 octobre. C'était la première cérémonie de remise de prix IBA à être tenue en personne depuis 2019.

Le jury a salué la stratégie de croissance de Crisis24, notant que « l'expansion de la société au travers d'acquisitions l'a clairement placée dans une position concurrentielle de plus en plus favorable, et son offre de services est d'une importance indéniable dans le contexte mondial actuel, surtout du point de vue de la cybersécurité et du renseignement. » Il a également qualifié Crisis24 de « présence indispensable dans le secteur de la sécurité mondiale » et l'a estimée « très agressive du point de vue technologique, avec de très bons services et d'excellents résultats. »

« C'est un grand honneur d'être reconnus à l'échelle internationale pour notre plateforme et nos solutions fondées sur l'information, qui permettent aux marques les plus renommées du monde d'opérer en toute confiance », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et chef de la gestion intégrée des risques à Crisis24. « Cette reconnaissance est en outre renforcée par l'excellence des autres gagnants, qui sont toutes des organisations innovantes dans un ensemble de secteurs d'activité de par le monde ».

Les récipiendaires des Prix Stevie sont déterminés par la moyenne de pointage de plus de 300 dirigeants d'affaires internationaux qui ont participé au processus de nomination en juin et juillet.

« Nous sommes heureux d'avoir pu à nouveau remettre les Prix Stevie en personne cette année », a indiqué la présidente de la compétition, Maggie Miller. « Nous avons cette année un contingent de récipiendaires plus innovants, aventureux, persistants, et performants que jamais. »

Pour en savoir plus sur les Prix internationaux du commerce et voir la liste complète des gagnants des Prix Stevie, visitez www.StevieAwards.com/IBA .

À propos de Crisis24

Crisis24, une filiale de GardaWorld, est largement considérée comme la plus importante firme au monde pour la gestion intégrée du risque, les interventions en cas de crise, et les services-conseils et solutions de protection. Grâce à ses Centres d'opérations mondiales 24/7, son équipe d'analystes hautement qualifiés, et sa puissante plateforme de gestion du risque, Crisis24 fournit les solutions, la technologie, l'expertise et les capacités de terrain nécessaires à faire face aux risques partout dans le monde. Sa mission est de permettre aux individus influents, aux marques renommées et aux organisations de premier plan d'opérer en toute confiance. www.crisis24.com

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont répartis en huit programmes de reconnaissance : les Prix Stevie de l'Asie-Pacifique, les Prix Stevie d'Allemagne, les Prix Stevie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, les American Business AwardsMC, les International Business AwardsMC, les Prix Stevie pour les femmes en affaires, les Prix Stevie des meilleurs employeurs, et les Prix Stevie des ventes et du service à la clientèle. Ces compétitions reçoivent plus de 12000 participations chaque année de la part d'organisations de plus de 70 nations. En honorant les organisations de tous types et de toutes tailles ainsi que les individus qui les composent, les Stevies soulignent les performances professionnelles hors du commun de par le monde. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, visitez www.StevieAwards.com .

