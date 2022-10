/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada prend des mesures visant à prévenir et à combattre la violence familiale/





TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement pour la prévention de la violence familiale et sexiste dans la région du Grand Toronto.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 19 octobre 2022

Heure

9 h (HAE)

Lieu

L'événement se déroulera en personne à l'adresse suivante :

Access Alliance Downtown

340 rue College, suite 500

Toronto (Ontario) M5T 3A9

À votre arrivée, vous aurez à répondre à des questions de dépistage.

Le port d'un masque est obligatoire.

Prenez note : La construction sur la rue College entraine des retards dans la circulation et limite l'accès aux rues secondaires. On recommande d'arriver par le côté nord du bâtiment, soit l'avenue Brunswick. Le stationnement et l'entrée du bâtiment se trouvent à l'arrière.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/63463393166

Code d'accès : 500583

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

