Ramco Systems classé LEADER dans l'évaluation PEAK Matrix® 2022 des solutions de paie multi-pays (MCP) d'Everest Group pour la région APAC

La forte présence de Ramco en Asie-Pacifique et les efforts déployés pour offrir une expérience de paie sans contact lui ont valu un classement de premier plan

CHENNAI, Inde, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ramco Systems , fournisseur mondial de logiciels de paie de premier plan, a annoncé avoir été classé LEADER dans l'évaluation PEAK Matrix® 2022 des solutions de paie multi-pays (MCP) pour la région APAC d'Everest Group. Télécharger le rapport

Everest Group, qui évalue les prestataires de services sur la base de leur succès sur le marché et de leurs capacités, a évalué cette année 20 prestataires de services de paie multi-pays du point de vue de leur impact sur le marché, de leur vision et de leurs capacités. La forte présence de Ramco en Asie-Pacifique, ainsi que les efforts déployés par l'entreprise pour offrir une expérience de paie sans contact en s'appuyant sur des technologies de pointe comme l'IA, le ML et la RPA, ont changé la donne.

« La particularité de Ramco est de fournir une plateforme de paie unifiée pour plus de 60 pays, dont plus de 45 dans la région APAC. Ses investissements et ses partenariats, qui visent à étendre son offre technologique et à simplifier le cycle de mise en oeuvre pour les clients finaux, répondent parfaitement aux attentes des acheteurs, ce qui lui confère un positionnement de choix dans le domaine des solutions de paie multi-pays et lui permet de figurer parmi les leaders de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 des solutions de paie multi-pays (MCP) d'Everest Group pour la région APAC, a déclaré Priyanka Mitra, directrice des pratiques chez Everest Group.

Rohit Mathur, responsable de Ramco Global Payroll chez Ramco Systems, a déclaré : « Chez Ramco, nous avons investi notre temps et nos efforts pour aider les organisations modernes à transformer leur paie, grâce à l'automatisation alimentée par l'IA, et à des concepts innovants comme la fiche de paie auto explicative, la navigation vocale dans la paie, les chatbots, et plus encore. Nous continuons à ajouter de nouveaux pays pour étendre la couverture de notre plateforme, notre proposition unique pour nos clients. Notre classement en tant que leader témoigne de notre engagement à fournir une plateforme numérique de paie solide. Ramco se réjouit d'être à l'avant-garde de la technologie de paie de nouvelle génération, permettant aux organisations mondiales d'entrer dans l'ère des plateformes de paie modernes. »

Téléchargez l'extrait de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group sur les solutions de paie multi-pays dans la région APAC ICI .

À propos de Ramco Global Payroll :

Dotée de fonctionnalités mobiles, vocales et de chatbots, la plateforme Ramco Global Payroll peut être déployée sur le cloud, sur site ou en tant que service géré. Grâce à la conformité statutaire dont elle bénéficie dans plus de 60 pays, l'architecture multi-tenant avec intelligence embarquée et intégration API sert désormais plus de 500 clients dans le monde. Avec des concepts innovants d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, de chatbots et de transactions vocales, Ramco a établi la référence en termes d'innovation dans ce segment.

