Invitation aux médias - MEGAMIGS 2022





L'industrie québécoise du jeu vidéo y sera réunie pendant quatre jours de lancements, d'échanges, de découvertes

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Guilde du jeu vidéo du Québec vous invite à MEGAMIGS, le plus important rendez-vous au pays qui réunit l'industrie du jeu vidéo : studios majeurs et indépendants, éditeurs, concepteurs/créateurs, écoles et établissements d'enseignement, etc.

Du 19 au 22 octobre à l'hôtel Bonaventure de Montréal, des milliers de visiteurs - novices, curieux et passionnés - participeront à cet événement-phare, de retour dans sa populaire formule en chair et en manettes.

Parmi les faits saillants de cette 18e édition :

La présence de près de 80 exposants, dont les studios Ubisoft, Lucid Dreams Studio et BKOM. 85% des studios présents sont de propriété québécoise.

La possibilité de jouer en primeur aux nouveautés Call of Duty: Modern Warfare II (Beenox),

(Beenox), New Tales from the Borderlands (Gearbox) et Gotham Knights (WB Games)

(Gearbox) et (WB Games) La découverte des réalisations de 10 studios indépendants émergents d'ici et d'ailleurs

Plus de 60 conférences sur des enjeux d'actualité, tels Travailler sur le spectre, Résilience des mères dans l'industrie mondiale des jeux, Se remettre sur pied après des problèmes au travail, etc.

etc. La remise des prix MEGAMIGS, le 22 octobre à 17 h, dont les Prix du public et de la relève. Les médias sont invités à essayer sur place les jeux en nomination et voter pour le Prix des médias qui sera remis dans le cadre de cette cérémonie.

Plusieurs écoles, collèges et universités présentant leurs programmes d'études en jeu vidéo et les avenues professionnelles de ce secteur en pleine croissance.

Les 19 et 20 octobre sont dédiés aux membres de l'industrie et les 21 et 22 octobre dédiés au grand public. Toutefois, les représentants des médias sont les bienvenus au moment de leur choix.

MEGAMIGS 2022 se déroulera dans un contexte de grande effervescence pour tout le milieu québécois du jeu vidéo, car celui-ci regroupe plus de 290 studios actifs, soit 31% du total canadien. De plus, malgré la pandémie, l'industrie québécoise du jeu vidéo connaît une croissance soutenue. Ainsi, plus de 45 studios ont été fondés au Québec depuis 2020, soit une augmentation de plus de 18%.

Quoi : MEGAMIGS 2022, le rendez-vous annuel de l'industrie québécoise du jeu vidéo

Quand : Du mercredi 19 au samedi 22 octobre : de 9 h à 18 h

Où : Hôtel Bonaventure, 900 De La Gauchetière Ouest, Montréal

