Mantra Pharma consolide sa position dans l'industrie canadienne en lançant le M-Amoxi-Clav

BROSSARD, QC, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La société pharmaceutique québécoise annonce l'approbation du tout nouveau M-Amoxi-Clav (400 mg / 57 mg par 5 mL) sur le marché canadien, dont l'arrivée est prévue d'ici la fin de l'année 2022. L'entreprise deviendra ainsi la seule à proposer une alternative générique au Clavulin® - 400 (par GSK) aux patients et professionnels de la santé. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle dans l'industrie et Mantra Pharma est heureuse de proposer enfin une alternative thérapeutique à prix abordable, pour les particuliers et les régimes publics et privés d'assurance-médicaments.

Avec une recrudescence des prescriptions d'antibiotiques postpandémie, la demande ne cesse de croître en laboratoire pour ce type de produit. La situation actuelle illustre d'autant plus l'importance de diversifier les sources d'approvisionnement, notamment en matière de médicaments génériques pour soutenir le réseau de la santé.

Le lancement du M-Amoxi-Clav représente une innovation importante pour Mantra Pharma. Elle vient bonifier son offre médicamenteuse avec une première solution orale, outre son large éventail de comprimés et de solution oculaire. « Mantra diversifie son portfolio et élargit son champ d'action pour consolider sa présence sur le marché canadien. » précise Jean-François Letarte, président de Mantra Pharma.

Maxime Deslauriers, vice-président développement des affaires et affaires réglementaires, ajoute : « Il est important pour nous d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité à une multitude d'options de traitements médicamenteux. Nous pouvons mieux répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes, tout en contribuant à une plus grande autonomie pharmaceutique dans ce créneau. »

Il y a quelques semaines, Mantra Pharma annonçait l'ajout du M-Apixaban à son portfolio, une autre molécule en forte demande dans le réseau.

À propos du M-Amoxi-Clav 400 mg / 57 mg par 5 mL

Le médicament générique proposé par Mantra Pharma est un composé de deux molécules, soit de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique, offert en poudre pour suspension orale (buvable). Il constitue une alternative fidèle à la marque originale, autant au niveau de la teneur, de la forme que de son apparence.

À propos de Mantra Pharma

Mantra développe et commercialise des médicaments génériques et des produits pharmaceutiques en vente libre. Elle distribue aussi ses propres marques (mcal, Denta, Eczederm et Urederma) dans les pharmacies du Québec et du Canada. Elle dispose de deux places d'affaires, à Lévis et Brossard, et emploie plus de 115 personnes.

