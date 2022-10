CGI nommée l'un des « meilleurs employeurs au monde » par Forbes





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a été nommée parmi les meilleurs employeurs au monde pour 2022* par le magazine Forbes. Compilé en partenariat avec la firme d'études de marché Statista, le classement est basé sur des sondages menés auprès de 150 000 employés à temps plein et à temps partiel qui travaillent au sein d'entreprises et d'institutions multinationales dans 57 pays. Le classement annuel détermine les organisations qui excellent dans l'impact et l'image d'entreprise, le perfectionnement des talents, l'égalité des genres et la responsabilité sociale. Il est consulté par des professionnels et autres intervenants, tels que des clients potentiels et des investisseurs, pour évaluer les entreprises.

« Embaucher et attirer des personnes talentueuses est au fondement de la capacité de CGI à aider ses clients à assurer le fonctionnement des organisations à l'échelle mondiale, a affirmé George D. Schindler, président et chef de la direction. Nous sommes fiers d'être reconnus par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au monde. Nous croyons que cette reconnaissance témoigne de notre culture axée sur le travail d'équipe et l'inclusion, qui permet à nos professionnels de bâtir leur carrière tout en apportant des contributions significatives à nos clients, à notre entreprise et aux communautés où nous vivons et travaillons. »

Bernard Labelle, vice-président exécutif et chef de la direction des Ressources humaines, a ajouté : « Chez CGI, nous nous soucions de la personne dans son ensemble. La santé et le bien-être de chacun de nos 88 500 professionnels nous tiennent à coeur, ainsi que leur sentiment d'appartenance, leur désir de faire un travail utile et leurs ambitions de perfectionnement et de croissance. Nous appelons nos professionnels ?membres? puisque 85 % d'entre eux sont également actionnaires de CGI. Nous mettons ainsi l'accent sur leur participation essentielle au développement d'une entreprise dont nous sommes tous fiers. Notre investissement dans l'ensemble de la personne a conduit à des indices de satisfaction des membres constamment élevés, qui contribuent à leur tour à une grande satisfaction des clients. Félicitations à nos membres de partout dans le monde au nom desquels je suis ravi de cette reconnaissance du magazine Forbes. »

Plus tôt cette année Forbes a également nommé CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management au monde. De plus, EcoVadis a classé CGI parmi les 1 % des entreprises les plus performantes pour ses pratiques d'affaires durables, y compris dans les catégories Éthique et anti-corruption de même que Social et droits de l'homme. En outre, CGI a obtenu des reconnaissances dans l'ensemble de ses marchés géographiques pour ses réalisations dans un vaste éventail de domaines, notamment : formation en milieu de travail, diversité, équité et inclusion, bien-être ainsi que responsabilité sociale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

