Un rapprochement de goût dans le secteur du traiteur évènementiel Parisien : les traiteurs Sofy's&co, Cordon Blanc Réceptions et A Table se regroupent à la table de la holding SunFood





Ce sont 3 traiteurs créés à l'aube des années 2000 qui ont décidé de se rapprocher pour faire rayonner avec encore plus d'impact la gastronomie française lors des évènements parisiens.

Pour ce faire, Vincent Gerondeau, Président de la holding Clairsys qui détenait 100% des titres des deux traiteurs Sofy's&Co et Cordon Blanc réception, s'est rapproché de Marie-Anne Canto, la Présidente et fondatrice d'A Table. Ils ont créé ensemble la holding SunFood qui regroupe aujourd'hui ces trois traiteurs de renom parisiens et dont ils sont les deux seuls actionnaires.

Marie-Anne Canto reste la Présidente d'A Table et en garde la responsabilité opérationnelle, Vincent Gerondeau faisant de même avec Sofy's&Co et Cordon Blanc Réception. Ils dirigeront conjointement la holding Sunfood.

Sur la base d'un même ADN de goût et de haute qualité, ils ont su prendre très en amont la mesure des enjeux environnementaux du secteur et le tournant de la RSE tout en privilégiant de pouvoir offrir à leurs clients des prestations d'excellence à l'aide de produits locaux et frais. Ensemble ils vont regrouper leurs expériences et savoir-faire à tous les niveaux et pourront notamment répondre à des demandes plus importantes qu'auparavant.

Sunfood Group devient ainsi un des leaders à Paris et sa région du traiteur évènementiel haut de gamme avec un chiffre d'affaires consolidé de 17m? en forte croissance.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 06:05 et diffusé par :