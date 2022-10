Inversago Pharma annonce la nomination de Ed Mathers, BSc et Nanna Lüneborg, PhD, MBA à son conseil d'administration





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses du récepteur CB1 actifs à la périphérie, annonce aujourd'hui la nomination de deux nouveaux administrateurs : Ed Mathers, BSc, General Partner chez New Enterprise Associates ("NEA") et Nanna Lüneborg, PhD, MBA, General Partner chez Forbion.

« Il me fait plaisir d'accueillir Ed et Nanna au sein de notre conseil d'administration à une étape passionnante du développement de la Société », déclare François Ravenelle, PhD, Chef de la direction d'Inversago Pharma. « Leur expérience cumulée auprès de biotechs publiques et privées nous sera précieuse, alors que nous avançons dans la réalisation de notre vision de donner accès à notre nouvelle classe d'agonistes inverses du récepteur CB1 aux patients atteints de maladies rénales chroniques et de fibroses», ajoute Dr. Ravenelle.

Carlo Incerti, président du conseil d'Inversago Pharma, a également commenté la nouvelle : « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Ed et Nanna, qui se joignent au conseil à point nommé, et avons hâte de travailler avec eux deux au moment où la Société se prépare à débuter une étude de phase 2 sur sa molécule principale INV-202 de manière imminente. J'aimerais également remercier Tara Nickerson et Dennis Kim pour leurs excellents états de service chez Inversago durant leur mandat au conseil. Au nom de la Société, je leur souhaite le meilleur dans leurs futurs projets ».

Pour davantage de renseignements sur Ed Mathers, Nanna Lüneborg et l'ensemble de notre conseil d'administration, veuillez visiter inversago.com.

À propos de NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une firme internationale de capital-risque dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs dans la création d'activités transformatrices, quels que soient leur étape de développement, secteur d'activité ou zone géographique. Avec presque 24 milliards $ de capital engagé cumulé depuis la fondation de la firme en 1977, NEA investit dans des entreprises technologiques et des soins de la santé quelle que soit leur étape de croissance, de l'amorçage à l'introduction en Bourse. Le bilan de performance des investissements de la firme compte plus de 260 sociétés en portefeuille introduites en Bourse et plus de 440 fusions et acquisitions.

À propos de Forbion

Forbion est une firme de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, implantée aux Pays-Bas, en Allemagne et à Singapour. Forbion investit dans des sociétés en sciences de la vie actives dans les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. Forbion gère plus de 2 milliards d'euros par le biais de stratégies multi-fonds couvrant toutes les étapes du développement de médicaments pharmaceutiques et biopharmaceutiques. L'équipe actuelle de Forbion compte plus de 30 professionnels de l'investissement en sciences de la vie qui ont constitué un bilan de performance impressionnant depuis la fin des années 90, avec des investissements dans plus de 92 sociétés. En plus des objectifs financiers, Forbion sélectionne des investissements qui auront un impact positif sur la santé et le bien-être des patients. La firme est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies. Forbion exploite une co-entreprise avec BGV, qui gère des fonds d'amorçage et de démarrage particulièrement axés sur le Bénélux et l'Allemagne.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la maladie rénale diabétique, incluant la néphropathie diabétique (ND), les diabètes de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité et à l'hypertriglycéridémie (HTG), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et d'autres conditions. Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

