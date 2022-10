Avis aux médias - 33e édition de la Nuit des sans-abri: Sans toit, ni choix





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le 21 octobre prochain, les médias sont invités à participer à la conférence de presse qui débutera à 16h45 au Square-Philips (métro McGill). Des personnes seront disponibles pour des entrevues. Une marche de solidarité suivra la conférence de presse dès 17h00-17h15 et se dirigera jusqu'au Parc Émilie-Gamelin où une vigile de solidarité aura lieu à partir de 18h30 jusqu'à 00h30.

Lors de la vigile de solidarité, les participants et participantes pourront assister à des prestations de cirque et musicales (Thierry Larose et Anonymus se produiront sur scène en fin de soirée), apprendre sur la réduction des méfaits ou encore la prévention de l'itinérance, participer à un atelier interactif sur les campements, échanger avec des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être pour poser des questions et déconstruire des idées préconçues et beaucoup plus encore!

Seront présents et présentes sur place:

Maryane Daigle, co-coordonnatrice de la Nuit des sans-abri montréalaise

Olivier Gauvin, coordonnateur de la Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS)

Julien Montreuil, directeur adjoint chez L'Anonyme

Aide-mémoire:

Quoi: 33 édition de la Nuit des sans-abri montréalaise - Sans toit, ni choix.

Quand: Vendredi 21 octobre 2022 de 18h30 à 00h30. La conférence de presse au Square-Phillips est prévue à 16h45.

Où: Un rassemblement se tiendra au Square-Phillips (métro McGill) suivi d'une conférence de presse à 16h45. La marche de solidarité débutera vers 17h00-17h15 jusqu'au Parc Émilie-Gamelin (Métro Berri-UQAM). Sur le site, une vigile de solidarité aura lieu à partir de 18h30 jusqu'à 00h30.

Comité organisateur: Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Dans la rue, l'Auberge communautaire du Sud-ouest (ACSO), l'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-MM), la Maison Benoît Labre, la Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS), Sidalys, RAP Jeunesse, Ricochet Hébergement-Homes, Le Tournant, Stella, L'ami(e) de Maimie, En marge 12-17, Spectre de rue, Les Maisons de l'Ancre, PACT de Rue, Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI), Cactus, Jeunesse Lambda, la Clinique Droits Devant.

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :