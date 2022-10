Des partenaires de distribution sélectionnés pour le nouveau service de connectivité en vol SwiftJet d'Inmarsat pour l'aviation d'affaires





Le nouveau service de connectivité en vol révolutionnaire SwiftJet d'Inmarsat pour le marché de l'aviation d'affaires a franchi une étape importante, après que les poids lourds de l'industrie Satcom Direct et Honeywell ont été nommés premiers partenaires de distribution mondiaux.

L'annonce intervient moins de cinq mois après le lancement de SwiftJet en tant que service de connectivité en vol pour l'aviation d'affaires le plus rapide au monde sur la bande L, recevant un accueil extrêmement positif du marché. Il entrera en service au premier semestre 2023 et les clients peuvent désormais s'engager avec leurs partenaires de distribution préférés, ainsi qu'avec des avionneurs et installateurs, pour entamer des discussions sur les plans tarifaires, les contrats de service, la faisabilité de la mise à niveau, etc.

En tant que l'un des premiers nouveaux services à être lancés sur le réseau satellitaire ELERA d'Inmarsat, SwiftJet offre une couverture mondiale transparente et des vitesses maximales de 2,6 Mbit/s, jusqu'à six fois plus rapides que le service de connectivité d'aviation d'affaires en bande L existant d'Inmarsat, SwiftBroadband (SBB). Cela permet aux passagers de se créer un « bureau dans le ciel » sécurisé avec des capacités améliorées pour les appels vidéo, la navigation sur le Web, les e-mails, les SMS, la synchronisation dans le cloud et les outils de collaboration tels que Microsoft Teams. Les médias sociaux et les applications vidéo telles que YouTube, qui étaient auparavant difficiles sur la bande L, seront également disponibles.

SwiftJet utilise des équipements avancés du partenaire d'Inmarsat, Honeywell, qui peuvent être équipés sur une large gamme d'avions et prennent également en charge des services de cockpit et de sécurité. Les clients existants du service SBB d'Inmarsat bénéficieront d'une mise à niveau naturelle grâce à des modifications minimales de l'équipement installé, tandis que les nouveaux clients bénéficieront de la même facilité d'installation qu'avec n'importe quel terminal Inmarsat en bande L. Ce service crée également de nouvelles opportunités sur le marché des avions à réaction plus petits, qui étaient auparavant limités à une connectivité vocale ou textuelle de base qui ne répond pas aux besoins des voyageurs d'affaires modernes.

En tant que dernier ajout au portefeuille de services de connectivité en vol pour l'aviation d'affaires d'Inmarsat, SwiftJet sera disponible aux côtés des CFF et de Jet ConneX (JX), la solution haut débit haut de gamme la plus populaire et la plus largement adoptée disponible aujourd'hui, alimentée par une constellation mondiale de satellites de bande Ka.

Kai Tang, responsable de l'aviation d'affaires d'Inmarsat, déclare : « SwiftJet témoigne de la façon dont Inmarsat continue de développer ses solutions de connectivité en vol populaires en réponse directe aux commentaires des clients et des partenaires. Le marché de l'aviation d'affaires est entré dans une nouvelle période de croissance passionnante, avec des volumes de vols désormais supérieurs aux niveaux pré-pandémie. Cependant, les attentes autour de l'expérience numérique à bord ont également considérablement évolué et le marché nous a mis au défi d'amplifier les capacités en bande L. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi profiter de connexions plus rapides sur un plus grand nombre d'appareils, à tout instant de leur voyage, sans compromettre les caractéristiques clés de résilience, de fiabilité et de disponibilité.

« Nous avons travaillé dur pour lancer le service le plus tôt possible. Les clients peuvent désormais parler à Satcom Direct et Honeywell, deux de nos plus anciens partenaires dans l'aviation d'affaires, pour tirer profit des capacités révolutionnaires de SwiftJet dès sa mise en service l'année prochaine. »

Le réseau satellitaire mondial ELERA d'Inmarsat offre la connectivité mondiale la plus fiable et la plus flexible au monde, avec une redondance complète et une résilience unique dans toutes les conditions. Les capacités d'ELERA sont optimisées par l'ajout de deux satellites Inmarsat-6, les satellites de communications commerciales les plus grands et les plus sophistiqués jamais construits, qui devraient tous deux entrer en service l'année prochaine et soutiendront SwiftJet jusqu'aux années 2030, renforçant la valeur à long terme du service. La capacité en bande L de chaque satellite I-6 sera nettement supérieure à celle du véhicule de 4e génération d'Inmarsat, offrant 50 % de capacité en plus par faisceau en plus d'une flexibilité illimitée de routage des faisceaux.

La série de satellites I-6 jouera également un rôle crucial dans la croissance continue du réseau maillé dynamique unique ORCHESTRA d'Inmarsat, qui réunira des satellites géosynchrones (GEO) existants avec des satellites en orbite terrestre basse (LEO) et la 5G terrestre pour former une solution intégrée performante et inégalée par toute offre concurrente existante ou en projet.

FIN

À PROPOS D'INMARSAT

Inmarsat fournit des communications mobiles mondiales de pointe, innovantes, avancées et exceptionnellement fiables à travers le monde, aussi bien dans les airs qu'en mer et sur terre, qui permettent l'existence d'une nouvelle génération de services commerciaux, gouvernementaux et critiques. Inmarsat propulse la numérisation de l'industrie maritime, rendant les opérations plus efficaces et plus sûres que jamais. Inmarsat ouvre une nouvelle ère de services aux passagers en vol pour l'aviation, tout en garantissant que les avions peuvent voler avec une efficacité et une sécurité maximales. En outre, Inmarsat permet l'expansion rapide de l'Internet des objets (IoT) et apporte la prochaine vague de technologies révolutionnaires qui sous-tendront la société connectée et aideront à construire un avenir durable. Inmarsat développe désormais aussi le premier réseau de communication multidimensionnel du futur, ORCHESTRA.

En novembre 2021, Inmarsat et Viasat ont annoncé le projet de rapprochement des deux sociétés pour former un nouveau leader des communications mondiales. Cet accord devrait être conclu au second semestre 2022.

Pour plus d'informations, suivez-nous sur : Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 04:25 et diffusé par :