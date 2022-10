Griffeye et Hubstream lancent CyberTip ONE en vue de transformer la gestion des signalements d'abus sexuels d'enfants à l'échelle mondiale





GÖTEBORG, Suède, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- En 2021, le CyberTipline du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a reçu 29,3 millions de signalements de cas présumés d'exploitation sexuelle d'enfants, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2020. Ces signalements sont envoyés aux forces de l'ordre du monde entier pour enquête. Au cours des 5 dernières années, le matériel a été hébergé en Europe, et la majorité (deux tiers) est maintenant hébergée dans l'UE ( Commission européenne ).

Aujourd'hui, Griffeye et Hubstream lancent CyberTip ONE, une nouvelle solution permettant aux forces de l'ordre du monde entier de gérer plus efficacement le flot sans cesse croissant de signalements en ligne provenant du NCMEC. CyberTip ONE réduit considérablement la charge de travail des enquêteurs afin de donner la priorité à l'identification des victimes et aux enquêtes proactives, rendant ainsi aux unités un temps d'enquête vital.

Avant CyberTip ONE, les organismes d'application de la loi qui géraient les signalements en ligne du NCMEC étaient confrontés à un processus long et peu cohérent. Le processus d'évaluation et de hiérarchisation des cyberinformations nécessite un important travail manuel. En effet, les renseignements textuels et visuels contenus dans un signalement en ligne doivent être évalués séparément, ce qui signifie que les synergies d'une approche combinée sont perdues. Ce défi, combiné à l'augmentation rapide du volume de signalements au NCMEC qui inondent les agences, a entraîné une grande redondance et une capacité limitée à identifier rapidement le matériel d'abus sexuel d'enfants (MASE) de première génération et d'autres pistes hautement prioritaires.

Arnold Guerin , responsable de la protection de l'enfance de Hubstream, déclare : « Avec une moyenne de plus de 60 000 signalements par jour, il est clair que les forces de l'ordre n'ont pas le temps de faire un travail manuel chronophage. Les enquêteurs ont besoin d'outils modernes pour automatiser leur processus de travail et ainsi garder plus de temps pour identifier et secourir les enfants victimes ».

Grâce à des algorithmes sur mesure qui fonctionnent ensemble, CyberTip ONE devient une solution unique qui gère toutes les données visuelles et textuelles présentes dans un signalement en ligne. Les signalements au NCMEC sont triés et examinés dans Hubstream en combinaison avec les renseignements denses de Griffeye Analyze, ce qui permet d'éliminer le processus d'examen manuel.

John Hancock , PDG de Hubstream, déclare : « La combinaison de la puissante analyse des médias de Griffeye avec les capacités d'analyse, de visualisation et de processus de travail de renseignements de Hubstream confère à CyberTip ONE une position unique pour faire une différence majeure dans cet environnement difficile.

Ce processus de travail simplifié a non seulement pour effet de réduire la charge de travail et l'exposition au MASE, mais surtout d'accroître les possibilités d'identification des victimes et la capacité à prioriser les cyberinformations et à repérer les pistes de grande qualité ».

Johann Hofmann , PDG de Griffeye, conclut : « Griffeye et Hubstream sont des entreprises axées sur la mission, ce qui signifie que nous sommes ici pour générer un impact positif. Je pense que le lancement de CyberTip ONE représente une occasion de vraiment changer la façon dont les forces de l'ordre gèrent les signalements en ligne et d'influer sur leur capacité à identifier et protéger les victimes ».

À propos de Griffeye



Griffeye a révolutionné les processus d'enquête policière avec la publication de sa plateforme d'enquête numérique en 2015. Aujourd'hui, Griffeye est un leader mondial dans son domaine et est utilisé par plus de 4 000 services de police à travers le monde pour traiter, trier et analyser de grands volumes d'images et de vidéos, en particulier dans le cadre du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants.

À propos de Hubstream



Hubstream est l'une des principales plateformes logicielles de gestion des enquêtes utilisées par les organismes gouvernementaux et les organisations mondiales. La plateforme Hubstream combine la gestion de cas d'enquête, l'analyse et la visualisation de liens et des processus de travail hyper-personnalisables en un seul produit facile à utiliser.

