Algbra s'associe à Marqeta pour créer un nouveau « mouvement financier » pour les communautés et l'environnement





Algbra, un innovateur de la finance numérique durable axé sur les valeurs se consacrant à fournir des solutions monétaires éthiques et à promouvoir le bien-être financier, a annoncé un partenariat avec Marqeta. Marqeta est la plateforme mondiale moderne d'émission de cartes et de traitement des paiements, qui permet à ses partenaires de créer des cartes de paiement personnalisées et innovantes, leur donnant la possibilité de créer des expériences de paiement plus configurables et flexibles.

Grâce à ce nouveau partenariat, Algbra tirera parti de la technologie API ouverte de Marqeta pour permettre les paiements par l'intermédiaire de son application de finance éthique. Les fonctionnalités de l'application Algbra incluent un calculateur d'empreinte carbone pour les achats, des moyens simples de compenser cette empreinte carbone, des frais fixes transparents et des arrondis de dépenses pour de bonnes causes. Ceci est étayé par l'engagement de l'entreprise à consacrer 10 % de ses bénéfices à des projets communautaires. Ce partenariat reflète une demande croissante dans le secteur financier de solutions numériques capables de soutenir des objectifs éthiques et environnementaux.

Algbra et Marqeta partagent des engagements similaires pour atteindre les objectifs ESG et RSE. L'une des convictions fondamentales d'Algbra est que les fonds des clients ne doivent pas être investis dans des industries qui entraînent des dommages sociaux, mais plutôt être engagés dans des industries qui font des choses positives, telles que les énergies renouvelables, la protection de la nature et les produits durables. L'entreprise ne travaille qu'avec des partenaires et des fournisseurs qui s'alignent sur cette approche éthique des affaires.

Zeiad Idris, PDG d'Algbra, déclare : « Algbra a été fondée pour révolutionner un système financier qui a trop longtemps exclu les consommateurs dont les valeurs et les modes de vie sont au coeur de leur identité, solidifiant ainsi un statu quo qui était mauvais pour les gens et la planète. Nous avons maintenant les avancées technologiques et la volonté réglementaire de changer cela et je suis ravi qu'Algbra se soit associé à Marqeta dans notre quête visant à construire le premier écosystème financier éthique au monde avec notre éventail technologique exclusif et nos politiques d'éthique avancées, dépassant toujours es mots et les produits déguisés. »

Simon Khalaf, Global Chief Product Officer of Marqeta, said: « Il s'agit d'un partenariat très excitant pour Marqeta. Nous avons vu le jour pour révolutionner les paiements et permettre aux entreprises de lancer plus facilement de nouveaux programmes avec rapidité et flexibilité avec un potentiel de développement rapide. Nous sommes ravis de soutenir la proposition financière pionnière d'Algbra qui aidera ses clients exigeants à faire des achats éthiques et à avoir un impact financier positif. Nous saluons également de tout coeur l'engagement d'Algbra envers l'ESG et la RSE, qui s'aligne parfaitement sur la philosophie de Marqeta Cares sur le soutien aux communautés et à la planète. »

Algbra est une plateforme de technologie financière de nouvelle génération basée à Londres, exploitant une technologie de pointe, travaillant avec des partenaires de premier plan et opérant au sein du cadre réglementaire britannique. La plateforme Algbra est conçue pour créer un écosystème basé sur des valeurs qui correspond aux besoins de financement quotidiens des consommateurs soucieux d'éthique, offrant des produits et des services qui ont pour coeur les principes suivants : transparence, équité, durabilité et financement non basé sur les intérêts. Combinant la compréhension de la communauté de base avec une expertise mondiale, Algbra servira les communautés du monde entier pour améliorer le bien-être financier à l'échelle mondiale et faciliter activement la mobilité sociale mondiale.

