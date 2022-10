GALA DES PRIX DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC : DÉVOILEMENT DES LAURÉATES ET DES LAURÉATS !





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent aujourd'hui les 13 lauréates et lauréats de la première édition des Prix des bibliothèques publiques du Québec, présentés lors du Gala des Prix des bibliothèques publiques du Québec qui a eu lieu le 18 octobre à la Grande Bibliothèque - BAnQ.

Animée par Catherine Ethier, la soirée a mis à l'avant-scène les réalisations remarquables des bibliothèques publiques en plus de saluer l'apport inestimable des acteurs de ce milieu dynamique. Les lauréates et les lauréats de la première édition des Prix des bibliothèques sont la preuve de la vitalité, de l'engagement et du sens de la communauté qui animent le personnel des bibliothèques.

Prix Eureka

Le prix Eureka vise à reconnaître une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont eu un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques.

La lauréate dans la catégorie « Population de 5 000 habitants et moins » est la Bibliothèque Raymond-Dion de la Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets pour le projet des « Boîtes à outils thématiques pour les aînées et les aînés en contexte de pandémie ». Ces boîtes à outils, qui incluent des jeux de société, du matériel et des livres, ont été adaptées à différentes clientèles ayant des besoins spécifiques : les personnes aînées autonomes, en perte cognitive ou vivant avec une déficience intellectuelle.

Prix Complicité

Le prix Complicité vise à reconnaître un projet de partenariat avec un ou plusieurs organisme(s) ayant un impact positif sur la communauté.

La lauréate dans la catégorie « Population de 5 000 habitants et moins » est la Bibliothèque de Saint-Zéphirin-de- Courval de la Municipalité de Saint-Zéphirin-de- Courval de pour son projet « Bibliothèque de semences / Jardin Collectif ». En 2022, ce projet intergénérationnel de bibliothèque de semences, de partage et de jardin collectif a permis à la communauté de se réunir en un même lieu.

Prix Construction, agrandissement, aménagement

Les prix Gérard-Desrosiers et les prix Denis-Vaugeois visent à reconnaître l'excellence dans la construction, l'agrandissement et l'aménagement des bibliothèques publiques.

La lauréate dans la catégorie « Prix Gérard-Desrosiers : Construction et l'agrandissement de bibliothèques publiques (moins de 5 000 habitants) » est la Bibliothèque municipale Desjardins de la Municipalité de Saint-Bonaventure . Aménagée dans une ancienne église, la bibliothèque se démarque par sa luminosité, son cachet, ses espaces adaptés à toutes les clientèles et les nouveaux services offerts.

Prix Rayonnement

Le prix Rayonnement vise à reconnaître une initiative de communication créative, axée sur l'obtention de résultats concrets.

La lauréate dans la catégorie « Population de 5 000 habitants et plus » sont les Bibliothèques de Saint-Jérôme de la Ville de Saint-Jérôme pour son projet « Campagne de rayonnement Les bibliothèques, sources de... ». Cette campagne d'abonnement aux bibliothèques, élaborée en contexte de pandémie et lancée au printemps 2022, a permis la mise en valeur des bibliothèques et du personnel.

Prix Ambassadrice-Ambassadeur

Le prix Ambassadrice-Ambassadeur vise à reconnaître la contribution d'un individu dans le milieu des bibliothèques publiques québécoises.

Le prix de reconnaissance dans la catégorie « Élues et élus » a été remis à Denis Vaugeois en signe de reconnaissance de son engagement infaillible aux bibliothèques publiques. Notamment, c'est lors de son mandat à titre de ministre des Affaires culturelles que Monsieur Vaugeois mettra au point un plan de développement de bibliothèques municipales qui propulsera la création du réseau de bibliothèques publiques tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sous cette impulsion, le nombre de bibliothèques publiques au Québec passera de 121 bibliothèques en 1979, à 849 bibliothèques six ans plus tard, en 1985.

Prix Relève

Le prix Relève vise à reconnaître l'engagement et/ou la contribution d'un individu de moins de cinq années d'expérience dans le domaine des bibliothèques publiques québécoises.

Le prix relève est remis à Alix Nadeau de la Bibliothèque de Québec - L'Institut canadien de Québec. Alix Nadeau oeuvre à la Bibliothèque de Québec depuis mai 2018. Son apport a été particulièrement marquant grâce à une très grande implication dans le programme « Bibliothèque, Terre d'accueil », destiné à la clientèle immigrante.

Mention spéciale

La Bibliothèque Alice-Lane de la Ville de Baie-Comeau s'est vu remettre une mention spéciale à titre de première bibliothèque ayant embrassé le mouvement d'abolition des frais de retard au Québec. Leur riche partage d'expérience a profité à l'ensemble des bibliothèques publiques, contribuant à l'essor du mouvement au Québec.

Un jury d'exception

Le travail d'évaluation des dossiers a été confié à un jury compétent et dynamique composé de Madame Danielle Chagnon, ancienne directrice générale de la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Madame Caroline Fortin, bibliothécaire aux Bibliothèques de Saguenay, Madame Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI, Madame Barbara Morin, conseillère municipale à la Ville de Sainte-Thérèse et Madame Marie-Soleil Vigneault, directrice du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.

Cette première édition est une initiative élaborée par l'Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec et a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Pour en apprendre davantage sur les Prix des bibliothèques publiques et le Gala, visitez le site Web des Prix des bibliothèques publiques du Québec.

