SHINE obtient l'approbation des Pays-Bas pour un projet visant à améliorer l'accès des patients à un nouveau médicament radiopharmaceutique prometteur





L'approbation de la proposition de subvention de SHINE Europe par le gouvernement néerlandais est un nouveau pas vers la production de terbium

VEENDAM, Pays-Bas et BARCELONE, Espagne, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- EANM Stand #63 -- SHINE Technologies, une société de technologie de fusion de nouvelle génération, et SHINE Europe ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement néerlandais avait approuvé une proposition de subvention substantielle pour l'élaboration d'un plan de production de plusieurs isotopes du terbium pour un usage en médecine nucléaire.

Dans le cadre de ce projet, SHINE Europe, en collaboration avec le Centre médical universitaire de Groningue (UMCG) et l'université technologique de Delft (TU Delft), cherche à développer et à mettre en place toutes les technologies et les installations nécessaires pour sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de médicaments radiopharmaceutiques à base de terbium. Cela impliquera également une coopération accrue avec les partenaires de l'Union européenne. « Nos précédentes collaborations avec l'UMCG et la TU Delft ont été très fructueuses, a déclaré Harrie Buurlage, directeur général de SHINE Europe. Nous abordons donc notre collaboration au sein du projet en toute confiance. »

Des recherches ont prouvé que les isotopes du terbium sont une méthode potentiellement efficace pour diagnostiquer et traiter le cancer et d'autres maladies. Mais le manque de matières premières essentielles et de technologies de transformation complexes fait partie des obstacles actuels à la production de terbium. Ces obstacles peuvent être résolus grâce aux méthodes de production innovantes de SHINE. Elles permettent à SHINE de disposer d'une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, allant de la production de matières premières à la purification des produits cGMP.

SHINE, leader mondial des nouvelles techniques de fabrication de médicaments, produit actuellement du lutetium-177 à Janesville, dans le Wisconsin (aux États-Unis). L'entreprise est en train de construire la plus grande usine entièrement spécialisée dans la production d'isotopes médicaux au monde sur son campus de Janesville, ce qui lui permettra de produire du molybdène 99, un médicament à usage diagnostic utilisé lors de millions d'interventions pour détecter les maladies cardiaques et le cancer. L'usine devrait entrer en production en 2023 et être capable de produire une série de radioisotopes de fission et d'isotopes par capture neutronique. SHINE Europe prévoit la mise en service d'un site de production similaire à Veendam, aux Pays-Bas, dans les cinq années à venir.

« La mise au point d'un nouveau système d'approvisionnement pour les médicaments à base de terbium constituera une nouvelle étape importante vers l'accès des patients à de nouveaux médicaments prometteurs pour les aider dans leur lutte contre le cancer, a déclaré Harrie Buurlage, directeur général de SHINE Europe. Nous tenons à remercier le gouvernement néerlandais de soutenir nos efforts dans la production de terbium et nous espérons un soutien similaire de la Commission européenne. » La proposition de subvention est soumise à l'approbation finale de la Commission européenne.

À propos de SHINE

SHINE est une entreprise de technologie nucléaire de nouvelle génération qui fait appel à une technologie de fusion de pointe pour créer une voie évolutive vers l'énergie de fusion. Basée dans le sud du Wisconsin, avec un siège à Janesville et un futur site en cours de développement en Europe, SHINE déploie sa technologie sûre, rentable et respectueuse de l'environnement en suivant une approche progressive. Nos systèmes sont utilisés pour l'imagerie industrielle de composants dans l'aérospatiale, la défense, les transports, l'énergie et d'autres secteurs. Les procédés brevetés de production d'isotopes de SHINE créent du molybdène 99 et du lutécium 177 sans porteur qui sont utilisés dans des dizaines de milliers de procédures quotidiennes de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques et du cancer. Retrouvez plus d'informations sur : https://www.shinefusion.com/shine-europe-home/ or at https://www.linkedin.com/company/80677859

