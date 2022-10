Première visite virtuelle avec les mascottes Bee et Honey à la 132e foire de Canton





GUANGZHOU, Chine, 18 octobre 2022 /CNW/ - La première visite virtuelle Discover Canton Fair with Bee and Honey s'est déroulée avec succès le 15 octobre sur la nouvelle plateforme médiatique et le site Web officiel de la foire de Canton. La diffusion en direct sur le thème « Smart Home, Intelligent Life » a été animée par les mascottes Bee et Honey, qui ont interagi avec quatre exposants de premier plan, Gree Electrical Appliances Inc. de Zhuhai, Guangzhou Havit Technology Company Ltd, Guangdong Willing Technology Corporation, et Foshan Aiting Electrical Appliances de l'industrie des appareils ménagers, qui ont présenté leurs derniers produits. Plus de 108 000 abonnés des médias sociaux de 200 pays ont participé à la visite.

Les quatre entreprises d'appareils électroménagers ont présenté une variété de produits intelligents, notamment des plinthes chauffantes, des humidificateurs à ultrasons, des montres intelligentes, des casques d'écoute de jeu, des emballeuses sous vide, des moussoirs à lait, des barbecues multifonctionnels, des cuiseurs à induction et des autocuiseurs électriques.

En reliant les plateformes nationales et internationales, l'événement Discover Canton Fair avec Bee and Honey vise à mobiliser les acheteurs, à mettre l'accent sur les principaux secteurs d'intérêt de l'exposition, à promouvoir les grappes industrielles et à faciliter l'engagement et les transactions commerciales entre les exposants et les acheteurs.

La visite en direct a été très bien accueillie par les entreprises et les abonnés des médias sociaux. « Cet événement a une grande importance. Nous regarderons la diffusion en direct des séances de suivi », ont déclaré Rahil Ahmad Khan et Kutbuddin Master de l'Inde, exprimant leur intérêt pour les produits du verre.

Baasanjav Tsogtbaatar d'Oulan-Bator, en Mongolie, était attiré par les appareils pratiques de Gree Electric Appliances et espérait obtenir les coordonnées spécifiques de l'entreprise. Avec l'aide du personnel de la foire, il a établi un contact avec Gree.

Après avoir visité la Chine et s'être approvisionné en produits chinois, Ezeibe Abacha, du Nigéria, a appris que la foire de Canton réunit les meilleures entreprises exportatrices de la Chine. Dans le cadre de la visite virtuelle Discover Canton Fair with Bee and Honey, il pourra explorer ses produits chinois préférés sur la plateforme de la foire de Canton.

Du 16 au 22 octobre, il y aura sept autres visites Discover Canton Fair avec Bee and Honey, avec pour thèmes « Classic Chic, Trendy Fashion », « Warmth of Home Décor Brings Quality Life », « Exquisite Gifts, Elegant Style », « Quality Tools, Reliable Helpers », « Business and Leisure, Change as You Wish », etc., qui seront diffusées en direct à l'échelle mondiale.

