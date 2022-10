Eviosys : les consommateurs choisissent les emballages métalliques et les conserves pour soutenir le développement durable et le coût de la vie





PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Eviosys , le géant de l'emballage métallique, célèbre sa première année en tant que groupe indépendant. Après 12 mois de transformation accélérée mettant le développement durable au premier plan, le leader européen a interrogé 2 000 Européens au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne pour obtenir les dernières informations sur les priorités des consommateurs en cette période d'incertitude économique.

L'enquête confirme que 72 % des consommateurs ne renonceront pas au développement durable, même si l'inflation menace. Les nouvelles données montrent que, malgré l'augmentation du coût de la vie, de nombreux Européens de l'Ouest (61 %) envisageraient encore de payer davantage pour des produits emballés de manière durable.

Les consommateurs changent déjà leurs comportements : 72 % déclarent qu'ils ne feront pas de compromis sur le développement durable et 38 % prévoient de passer un Noël plus modeste. Les emballages métalliques, entièrement recyclables, aident les consommateurs tant sur le plan du coût de la vie que sur le plan environnemental.

La demande d'alternatives durables

70 % des Européens ont déclaré qu'ils se préoccupaient du type d'emballage mis à leur disposition, et à mesure que la sensibilisation au développement durable s'intensifie, la demande d'options d'emballage circulaire va rapidement augmenter.

Prenant des mesures pour proposer des solutions d'emballage métallique encore plus durables, Eviosys a dévoilé son nouveau programme ESG, Preserve Together (Préserver ensemble). Ce programme présente des plans ambitieux visant à réduire l'empreinte carbone des produits des scopes 1 et 2 de 20 % d'ici 2027 (par rapport à 2020), en vue d'atteindre l'objectif « Net Zero » d'ici 2050.

Préoccupations liées au coût de la vie

Un quart des personnes (28 %) pensent que l'achat de conserves est un moyen efficace d'économiser de l'argent et 40 % affirment qu'elles achèteront davantage de conserves pour faire face à la crise du coût de la vie. Comme les boîtes de conserve peuvent être stockées plus longtemps, elles permettent une organisation plus souple des repas en évitant le gaspillage alimentaire, ce qui préserve à la fois notre planète et le budget des consommateurs. Sans besoin de réfrigération, le choix des conserves permet également à toute la chaîne d'approvisionnement de réaliser des économies d'énergie.

Olivier Aubry, directeur commercial chez Eviosys, a déclaré : « Cette enquête confirme qu'Eviosys fait les bons choix en investissant dans le développement durable, en transformant notre entreprise pour montrer l'exemple, avec le dévouement de tous les employés d'Eviosys, mais aussi en partenariat avec nos clients et nos fournisseurs. Les consommateurs n'abandonnent pas leurs positions sur la pollution plastique, le changement climatique et l'environnement. »

