Les Métallos demandent des enquêtes criminelle et publique pour l'explosion mortelle à la raffinerie de Come By Chance





Le Syndicat des Métallos demande au Groupe des crimes majeurs de la GRC de lancer une enquête criminelle sur l'explosion mortelle du 2 septembre à la raffinerie Braya Renewable Fuels de Come By Chance.

Les Métallos, qui représentent des centaines de travailleurs à la raffinerie, exhortent également le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à lancer une enquête publique relative à la catastrophe, qui a tué un travailleur et blessé sept autres.

Shawn Peddle, un travailleur de la raffinerie et membre de la section locale 9316 de Métallos, est décédé samedi le 15 octobre, six semaines après avoir été grièvement blessé par l'explosion.

«Notre syndicat, nos membres, leurs proches et notre communauté sont dévastés», a déclaré Glenn Nolan, président de la section locale 9316 des Métallos.

«Nous pensons que cette tragédie était evitable. Nous avons demandé à la GRC de lancer une enquête criminelle sur cette explosion, en vertu de la loi Westray et de toutes les autres dispositions du Code criminel», a précisé Glenn Nolan.

La loi Westray a modifié le Code criminel en 2004 de manière à tenir les employeurs criminellement responsables en cas de négligence provoquant des décès et des blessures sur le lieu de travail. Le Syndicat des Métallos mène une campagne d'envergure nationale, «Mettons fin au carnage, appliquons la loi», qui préconise une application renforcée de ces dispositions du Code criminel.

«Les décès et les blessures sur le lieu de travail ne doivent pas être normalisés, et les conséquences de tragédies évitables ne peuvent pas se limiter à payer une amende», a fait valoir Myles Sullivan, directeur pour le Canada atlantique et l'Ontario des Métallos.

«Notre syndicat estime que tous les travailleurs ont le droit d'être en sécurité au travail. Nous demandons à la GRC d'allouer toutes les ressources nécessaires pour enquêter sur la catastrophe à la raffinerie de Come By Chance avec un prisme criminel, et de s'assurer que toutes les dispositions du Code criminal seront appliquées», a poursuivi Myles Sullivan.

«Nos pensées accompagnent les familles, amis et collègues de Shawn Peddle et de tous les travailleurs blessés. Ils méritent tous que justice soit rendue et qu'une véritable reddition de comptes et une action pertinente soient prises par les autorités», a-t-il ajouté.

Les Métallos demandent au gouvernement provincial de lancer une enquête publique relative à la catastrophe du 2 septembre «pour déterminer avec exactitude ce qui s'est passé et garantir qu'une telle catastrophe ne se reproduira jamais», a conclu Glenn Nolan.

