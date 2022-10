Dévoilement des finalistes de la 2e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie?!





TORONTO et MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) sont fières de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes de la 2e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Lancé lors de la Grande Rencontre 2021, ce Prix vise à reconnaitre l'excellence d'entreprises francophones qui ont à coeur la francophonie en affaires et qui se sont démarquées à l'échelle interprovinciale par leur contribution significative dans l'accroissement des échanges entre l'Ontario et le Québec. Deux prix sont ainsi attribués chaque année, l'un à une entreprise ontarienne et l'autre à une entreprise québécoise.

Les entreprises ontariennes finalistes sont la Ferme Avicole Laviolette (Saint-Isidore) et Winston Marketing Inc. (Hawkesbury).

Les entreprises québécoises finalistes sont la coopérative AGORAlliance (Montréal), Humance (Montréal) et Omy Laboratoires (Québec).

«?Les échanges entre les milieux entrepreneuriaux québécois et ontarien seront toujours un atout pour nos relations interprovinciales, surtout lorsqu'il est question de relations économiques francophones entre le Québec et l'Ontario. Cette deuxième édition cimente l'importance de célébrer l'excellence du milieu des affaires tout autant que la francophonie et nous sommes fiers de pouvoirs compter sur des entreprises dynamiques comme celles-ci?», explique Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«?En seulement une édition, il est très encourageant de voir tant grandir le nombre de candidatures reçues par la FGA et la FCCQ au Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. Cet engouement et l'engagement de nos entreprises francophones témoignent de l'excellence du milieu des affaires francophone, tout en soulignant le grand potentiel que revêtent les relations économiques bilatérales pour nos deux provinces. Nous sommes très fiers de présenter cinq entreprises finalistes cette année et de pouvoir contribuer toujours plus au développement continu de liens commerciaux solides entre l'Ontario et le Québec.-- Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Félicitations aux finalistes du Prix! Depuis sa création, l'an dernier, ce Prix suscite un engouement manifeste et illustre la vitalité des échanges économiques entre le Québec et l'Ontario, de précieux partenaires et alliés dont les échanges commerciaux annuels s'élèvent à 88 G$. On ne peut que se réjouir que le dynamisme de nos entreprises francophones soit ainsi récompensé! » - Catherine Tadros, Chief Representative, Bureau du Québec à Toronto

«?L'Ontario et le Québec partagent des liens économiques étroits et un climat d'affaires collaboratif?», affirme Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario. «?Cette deuxième édition des Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie confirme encore une fois l'extraordinaire potentiel de nos entreprises francophones. Je remercie donc les entreprises finalistes, ainsi que toutes les entreprises ontariennes et québécoises qui favorisent les alliances interprovinciales, de participer ainsi activement à la prospérité de notre grande communauté francophone.?»

Portrait des finalistes :

AGORAlliance

AGORAlliance, l'incubateur/accélérateur des entrepreneur.e.s venu.e.s d'ailleurs, est une coopérative de travailleurs/euses, une entreprise d'économie sociale. Elle souhaite accroître la liberté d'entreprendre des entrepreneurs immigrants francophones du Canada, en les aidant à développer des autonomies collectives.

AGORAlliance a vocation à soutenir les entrepreneur.e.s immigrant.e.s francophones du Canada, en les accompagnant dans la structuration et le déploiement de leurs projets, en favorisant leur maillage à travers tout le territoire Canadien et en les aidant à saisir de nouvelles opportunités d'affaires.

Humance

Humance est une firme de consultation en ressources humaines et en management. Leurs pratiques incluent la stratégie et transformation organisationnelle, le développement des leaders et des équipes et l'évaluation des talents et intégrations.

Elle allie stratégies d'affaires et stratégies humaines pour aider les organisations à se dépasser, voire à se transformer. En développant les leaders et les équipes, elle aide les organisations à être plus humaines, performantes et pérennes.

Omy Laboratoires

Omy Laboratoires est le premier laboratoire canadien à offrir des dermocosmétiques sur mesure.

Omy a des valeurs d'entreprise qui se démarquent auprès du consommateur pour leurs hauts standards de qualité, leurs valeurs environnementales, leur faible empreinte écologique et l'utilisation de produits responsables.

Depuis la création de l'entreprise en 2018, Omy Laboratoires a une croissance annuelle moyenne de 200 %.

Ferme Avicole Laviolette

La Ferme produit des oeufs de qualité supérieure dans la région de Prescott-Russell et effectue aussi la mise en marché de ceux-ci avec notre équipe de vente et de distribution.

L'entreprise mise sur marché de la restauration. Les restaurateurs cherchent un produit de qualité supérieure pour minimiser les pertes lors des déjeuners.

Étant une entreprise franco-ontarienne, le français a toujours été la langue première à la Ferme Laviolette. Tous leurs employés sont bilingues, autant dans la production, que du côté vente/distributions. Les vendeurs, livreurs et préposés au service à la clientèle peuvent servir les clients en français ou en anglais des deux côtés de la frontière Ontario/Québec.

Winston Marketing Inc.

Winston, une agence marketing spécialisée en marketing RH, création de contenu et stratégie numérique.

Elle offre ses services à des entreprises situées en Ontario et au Québec, en favorisant la francophonie comme levier de croissance interprovincial. L'entreprise souhaite devenir la référence francophone en marketing RH en Ontario.

Les entreprises lauréates recevront chacune un prix de dix mille dollars (10?000 $) en espèces qui leur sera remis la par FCCQ et la FGA lors d'une cérémonie qui se déroulera dans le cadre de la Journée économique--Perspectives 2023 de la FCCQ à Trois-Rivières (Québec) le 15 novembre 2022.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 17:47 et diffusé par :