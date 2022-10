CGTN : 20e Congrès national du PCC : Les politiques ethniques du PCC ont connu du succès au cours de la dernière décennie





BEIJING, 18 octobre 2022 /CNW/ - Parmi les 2 296 délégués élus pour assister au 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), 264 d'entre eux, soit 11,5 % du total, sont issus de 40 groupes ethniques minoritaires.

Un jour après la session d'ouverture du congrès, Xi Jinping s'est joint lundi à une discussion de groupe avec des délégués de la région autonome du Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, qui abrite la plus grande minorité ethnique du pays.

M. Xi a appelé les Chinois de tous les groupes ethniques à rester unis comme « un morceau d'acier dur » sous la direction du PCC et à unir leurs efforts pour propulser le navire géant du rajeunissement national à travers le vent et les vagues jusqu'à sa destination.

Il a affirmé que le 20e Congrès national du PCC souligne en outre l'orientation à suivre pour le développement du Parti et la cause du pays, et sert de déclaration politique et de programme d'action pour que le Parti unisse le peuple chinois afin de maintenir et de prôner un socialisme doté des caractéristiques chinoises.

Saluant les réalisations du Guangxi en matière de lutte contre la pauvreté, de réforme économique, de protection de l'environnement et d'autres domaines depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, le président Xi a déclaré qu'elles en disent long sur le succès des politiques ethniques du Parti et du système d'autonomie ethnique régionale, un progrès qui illustre de manière éclatante les grands changements survenus en Chine au cours des dix premières années de la nouvelle ère.

Développement du Guangxi

En avril, M. Xi a été élu à l'unanimité délégué au Congrès dans l'unité électorale de la région autonome du Zhuang du Guangxi, l'une des 38 unités électorales représentant les plus de 96 millions de membres du Parti à travers le pays.

Guangxi est une région principalement composée de minorités ethniques dans le sud de la Chine et bordée par le Vietnam. Elle est considérée comme une étape importante pour le commerce transfrontalier avec l'Asie du Sud-Est. Elle a tissé des liens économiques plus étroits avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) dans le cadre de l'ouverture plus vaste de la Chine.

Cet élan était visible lors de la 19e Expo Chine-ANASE en septembre, au cours de laquelle un nombre record de 267 accords nationaux et internationaux ont été signés, avec un investissement de plus de 400 milliards de yuans, soit environ 57 milliards de dollars, en hausse de 37 % par rapport à l'an dernier.

En novembre 2020, Guangxi a sorti de la pauvreté l'ensemble de ses 54 comtés frappés par la pauvreté, et les huit derniers comtés pauvres de la région, dont six comtés autonomes de minorités ethniques, ont éliminé la pauvreté absolue.

La participation du président Xi Jinping aux élections dans les zones frontalières comptant une importante population ethnique minoritaire, et celle d'autres chefs dans les anciennes bases révolutionnaires et les régions clés où des stratégies de développement sont mises en oeuvre à l'échelle nationale a servi d'exemple aux dirigeants.

L'élection des chefs en tant que délégués dans les unités électorales respectives et leur participation aux discussions de groupe des délégations correspondantes sont propices au renforcement de l'orientation, à la promotion d'un développement de grande qualité, à la poursuite de la mise en oeuvre des grandes initiatives de développement national, et à faire de la Chine un pays socialiste moderne à tous les égards.

Un fort sentiment d'appartenance au sein de la nation chinoise

Lors de la présentation d'un rapport au 20e Congrès national du PCC, dimanche, M. Xi a souligné l'importance de déployer des efforts pour forger un fort sentiment d'appartenance à la nation chinoise.

La Chine est un État multiethnique unifié. Renforcer le sentiment d'identité de la nation chinoise, toujours maintenir l'intégrité et l'unification du pays, et inciter tous les groupes ethniques à travailler conjointement pour la prospérité et le développement communs sont les objectifs des politiques ethniques du PCC.

Le système d'autonomie ethnique régionale signifie que les régions à fortes populations ethniques minoritaires doivent pratiquer l'autonomie régionale, établir des organes autonomes et exercer le pouvoir de l'autonomie gouvernementale sous la direction unifiée de l'État. Ce système politique fondamental est clairement défini dans la Constitution du pays et sa Loi sur l'autonomie ethnique régionale.

Selon un livre blanc publié en 2021, les zones ethniques minoritaires ont fait des progrès notables dans la lutte contre la pauvreté. De 2016 à 2020, dans les cinq régions autonomes - Mongolie intérieure, Tibet, Ningxia, Xinjiang et Guangxi - et dans trois provinces à forte population multiethnique - Guizhou, Yunnan et Qinghai - le nombre de résidents pauvres a diminué de 15,6 millions.

L'extrême pauvreté a été éliminée dans les 28 groupes ethniques minoritaires de faible population, indique le livre blanc.

